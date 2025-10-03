Ministerul Educaţiei vine cu precizări privind numărul total de posturi în anul şcolar curent: Nu au fost anulate posturi de titulari

Precizările vin în contextul în care în această săptămână, în spaţiul public au apărut informaţii că se vor desfiinţa peste 14.000 de posturi de profesori, în contextul măsurilor fiscal-bugetare.

Ministerul Educaţiei a spus dezbaterii publice proiectul unei Hotărâri pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 731/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin care se actualizează şi stabileşte numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 – 2026.

Instituția precizează, într-un comunicat de presă transmis vineri seara, că „diferența între numărul total de posturi din anul școlar 2024 – 2025 și numărul total de posturi propus pentru acest an școlar este dată de reducerea cu aproape 50% a posturilor ocupate temporar in regim de plata cu ora, în condițiile aplicării măsurilor fiscal-bugetare”.

De asemenea, Ministerul Educației mai subliniază că în același timp, numărul de norme ocupate cu profesori titulari a crescut cu circa 3%, iar numărul de norme ocupate pe perioadă determinată a rămas relativ constant.

În acest sens, nu au fost anulate posturi de titulari în sistemul de învățământ, ci doar norme libere, neocupate.

Ministerul Educației a lansat miercuri în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, mai exact, de la 307.900 la 293.852. Diferența este de 14.048 posturi.