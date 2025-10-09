Ministerul Justiţiei: Lege nouă anticorupţie, pas important spre aderarea României la OCDE

„Camera Deputaţilor a adoptat, în şedinţa din 8 octombrie 2025, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege iniţiat de Ministerul Justiţiei (PL-x nr. 286/2025) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind combaterea coruperii funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, în vederea implementării recomandărilor Grupului de lucru anti-mită (WGB) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în contextul procesului de aderare a României la organizaţie”, se arată în comunicatul emis, joi, de ministerul Justiţiei.

Potrivit instituţiei, „prin acest act normativ sunt introduse modificări importante în legislaţia penală şi în cea privind cooperarea judiciară internaţională, cu scopul de a consolida cadrul juridic de prevenire şi combatere a coruperii funcţionarilor publici străini”.

Printre modificările esenţiale se numără completarea infracţiunii de corupere a funcţionarilor publici străini „pentru a se aplica în cazul oricărui comportament abuziv al funcţionarului străin, legat de exercitarea atribuţiilor sale”, majorarea cuantumului unei zile-amendă „valoarea unei zile-amendă pentru persoanele fizice va fi cuprinsă între 500 şi 10.000 lei”, precum şi extinderea instituţiei confiscării speciale „prin introducerea posibilităţii de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obţinute indirect, ca urmare a săvârşirii faptei de corupere a funcţionarilor publici străini”.

De asemenea, legea introduce „o circumstanţă atenuantă judiciară pentru persoanele juridice care adoptă şi aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupţie” şi atribuie competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie „pentru efectuarea urmăririi penale şi în cazul anumitor infracţiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârşite în legătură cu infracţiunea de corupere a funcţionarilor publici străini”.

Totodată, sunt prevăzute „măsuri de protecţie avertizorilor de integritate, potrivit Legii nr. 361/2022, persoanelor care raportează sau sesizează organele de urmărire penală, cu privire la săvârşirea unor fapte de corupere a funcţionarilor publici străini”. De asemenea a fost introdusă „Completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, prin introducerea unor dispoziţii privind cererile de extrădare şi asistenţa judiciară, bazate pe prevederile Convenţiei OCDE Anti-mită”.

„Adoptarea acestei legi reprezintă un pas important în consolidarea capacităţii României de a preveni şi sancţiona coruperea funcţionarilor publici străini, în linie cu cele mai înalte standarde internaţionale promovate de OCDE”.

Potrivit Ministerului Justiţiei, aderarea României la Convenţia OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale reprezintă unul dintre principalele obiective ale procesului de aderare în domeniul justiţiei. Documentul este considerat, la nivel global, cel mai important instrument internaţional în lupta împotriva corupţiei din tranzacţiile internaţionale şi are un rol esenţial în sprijinirea dezvoltării economice, reducerea sărăciei şi creşterea încrederii în pieţele de capital.

„România a primit invitaţia de a adera la Convenţie la data de 18 aprilie 2023, iar ulterior, prin Legea nr. 202/2023, a fost aprobată aderarea oficială. La 24 iulie 2023, România a depus instrumentul de ratificare la sediul OCDE de la Paris, marcând un moment major în parcursul de aderare al ţării noastre. Ulterior, la data de 11 decembrie 2024, Parlamentul României a adoptat proiectul de lege iniţiat de Ministerul Justiţiei (PL-x nr. 501/2024), prin care se stabileau primele măsuri pentru punerea în aplicare a Convenţiei Anti-mită”.

Adoptarea acestei legi reafirmă angajamentul ferm al României de a se alinia standardelor OCDE în materie de integritate, transparenţă şi responsabilitate instituţională. Totodată, măsura contribuie la consolidarea încrederii partenerilor internaţionali în capacitatea ţării de a combate eficient coruperea funcţionarilor publici străini în operaţiunile economice internaţionale, se arată în comunicat.