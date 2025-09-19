Doljul construiește cel mai mare parc industrial din sudul țării

Consiliul Județean Dolj (CJ Dolj) a obținut oficial titlul de parc industrial pentru un teren de peste 180 de hectare situat în comuna Coșoveni, lângă Craiova, unde urmează să fie dezvoltată cea mai mare platformă industrială din sudul României.

„Am obținut titlul de parc industrial pentru terenul de peste 180 de hectare de la Coșoveni, unde vom construi cea mai mare platformă industrială din sudul României. Este un proiect ambițios al Consiliului Județean Dolj, gândit să atragă investiții, să creeze locuri de muncă și să impulsioneze economia locală”, a transmis vineri președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Realizat cu fonduri europene

Proiectul este estimat la 18 milioane de euro, cea mai mare parte fiind fonduri europene nerambursabile, prin Programul pentru Tranziție Justă.

„În acest moment, lucrăm la documentația pentru depunerea proiectului spre finanțare. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 18 milioane de euro, din care cea mai mare parte o vom atrage din fonduri europene, restul urmând să fie asigurat din bugetul județului”, a precizat șeful administrației județene.

Acces rutier și feroviar direct

Parcul industrial va avea o infrastructură modernă, cu acces direct la două drumuri naționale și la calea ferată. Intrarea principală se va face printr-un sens giratoriu pe E70, cu două benzi pe sens, iar un al doilea sens giratoriu va fi amenajat pe DN6, în zona Caracal – Craiova. Proiectul prevede și o platformă feroviară de încărcare/descărcare, conectată la rețeaua națională.

Potrivit studiului de fezabiliate al proiectului Oltenia Business Park, cele 180 hectare vor fi împărțite în patru zone industriale, conectate printr-o intersecție în cruce, fiecare echipată cu sensuri giratorii pentru a asigura un trafic fluent în interior.

În apropierea accesului principal vor fi construite două clădiri de birouri, cu facilități pentru investitorii care închiriază teren în parc și urmează să își construiască propriile capacități de producție. De asemenea, vor exista zone verzi pentru relaxare și parcări pentru angajați și vizitatori.

Al treilea parc industrial din Dolj

Parcul industrial de la Coșoveni este al treilea proiect de acest tip realizat de administrația județului Dolj, după ce celelalte două – Parc Industrial Craiova și High-Tech Industry Park – și-au atins capacitatea maximă de ocupare.

„Este cel mai mare parc industrial pe care îl dezvoltăm, cu infrastructură modernă, facilități fiscale și condiții excelente pentru viitorii investitori”, spune Cosmin Vasile.