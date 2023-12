Dosarul Murfatlar a fost trimis în judecată: prejudiciu de peste 47,5 milioane de euro

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a fostului director executiv al Biroului Vamal de Interior (BVI) Buzău, Marius Fulgeanu, acuzat de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, a fostului director executiv al Biroului Vamal de Interior (BVI) Constanţa, Nicolae Cristian Stăniguţ, acuzat de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi a lui Leonard Adumitroaie, fost inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior (BVI) Buzău, acuzat de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

De asemenea, au fost trimişi în judecată şi şase oameni de afaceri, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, forma participaţiei penale fiind autoratul şi, respectiv complicitatea, dar şi SC Murfatlar România SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, SC Euroavipo SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, SC Bartenders Distilleries SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, SC Oana Management SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată şi complicitate la tentativă la infracţiunea conexă infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că în perioada 2012-2015, societăţile SC Murfatlar România SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries SRL şi SC Oana Management SRL cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei şase oameni de afaceri, cercetaţi în prezenta cauză, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.

„Activitatea infracţională s-ar fi desfăşurat în condiţiile în care anumiţi funcţionari publici din cadrul autorităţilor vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi prin atribuţiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos. Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, ar fi fost sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care ar fi avut ca urmare mărirea taxei deductibile; înregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de pretinşi furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare ori rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligaţii fiscale pe care societăţile le-ar fi înregistrat ca urmare a desfăşurării activităţii de producţie a băuturilor alcoolice; „îngăduinţa” inculpaţilor Fulgeanu Marius, Stăniguţ Nicolae Cristian şi Adumitroaie Leonard care nu ar fi îndeplinit actele la care ar fi fost obligaţi şi nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor SC Murfatlar România SA şi SC Euroavipo SA, deşi societăţile comerciale ar fi înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora ar fi crescut constant”, spun procurorii DNA.

În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri şi sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei.

Ministerul Finanţelor s-a constituit parte civilă în procesul penal.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.