Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump, protejat de interlocutori incomozi la Conferința Bitcoin Asia 2025

Conferința Bitcoin Asia 2025 din Hong Kong, desfășurată săptămâna aceasta, a fost o bună ocazie pentru Eric Trump, fiul președintelui american, să se declare absolut convins că, în următorii ani, moneda virtuală bitcoin va ajunge la valoarea de un milion de dolari.

Eric Trump a spus că-și petrece 90% din timp în comunitatea cripto.

El este membru în board-ul consultativ al companiei japoneze Metaplanet, specializată în trezorerie bitcoin, potrivit CNBC.

Valoarea bitcoin a crescut cu 86% în ultimele 12 luni

Modelul de business al Metaplanet este acumularea și gestionarea de rezerve mari în bitcoin, pentru a beneficia de aprecierea acestuia și, bineînțeles, pentru a atrage investitori interesați de subiect.

În ultimele 12 luni, valoarea bitcoin a crescut cu 86%, pe fondul favorabil al reglementării cripto în SUA și al victoriei lui Trump, însă volatilitatea monedei virtuale și scandalurile din trecut rămân riscuri majore.

Eric Trump și Donald Trump sunt cofondatori ai companiei de minare American Bitcoin și gestionează proiectul World Liberty Financial.

Acum, cei doi se concentrează pe prezența pe piața asiatică și deja și-au declarat intenția de a participa la evenimente din Japonia, Coreea de Sud și Singapore.

„Primul președinte cripto”

De altfel, Donald Trump se autotintitulează „primul președinte cripto”, care a inițiat și a promovat politici favorabile industriei și și-a lansat propria monedă cripto, $TRUMP, lucru care nu a fost pe placul unor critici care au făcut apel la etichetă și etică.

Vizita lui Eric Trump în Hong Kong nu a fost lipsită de tensiuni. Un oficial al autorității de supraveghere financiară și un deputat local s-au retras de pe lista de speakeri ai conferinței după ce li s-a atras atenția să nu interacționeze cu fiul președintelui american.