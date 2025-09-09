Este Franța noul om bolnav al Europei? Parisul se împrumută la costuri mai mari ca Grecia. Noua criză politică complică situația

Prim-ministrul francez François Bayrou a pierdut luni un vot crucial de încredere privind eforturile sale de reducere a deficitului bugetar, ceea ce a dus la căderea guvernului său și la agravarea crizei care a împins deja costurile de împrumut ale Parisului aproape de nivelul maxim atins de la criza datoriilor din zona euro.
La 3,47%, costurile de împrumut pe 10 ani ale Franței sunt pest cele ale Greciei care se situează la 3,35%, și se apropie de Italia, cu 3,51%, două țări considerate de mult timp drept țări riscante de investitori.
„Franța este noua periferie”, a declarat Kevin Thozet, membru al comitetului de investiții al administratorului francez de active Carmignac.
Rata dobânzii suplimentare plătită pentru obligațiunile franceze pe 10 ani față de obligațiunile germane de referință — o măsură a costurilor suplimentare de împrumut pe care investitorii le solicită pentru a împrumuta Parisului — a crescut din nou la 0,8 puncte procentuale marți, pe fondul continuării nervozității cu privire la perspectivele economice.
Prima de risc suplimentară plătită pentru obligațiunile guvernamentale franceze devine „noua normalitate”, a afirmat Thozet. Europa se mișcă cu „viteze diferite… Franța se află pe banda lentă, Germania și Europa de Sud accelerează”.
Demiterea lui Bayrou exercită presiune asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a găsi o soluție la impasul parlamentar, astfel încât să prevină tulburările sociale și nervozitatea piețelor. Palatul Élysée a anunțat că va numi un nou premier în zilele următoare.
Planurile lui Bayrou, inclusiv ideea nepopulară de a elimina două zile de sărbătoare națională, urmau să reducă deficitul Franței la 4,6% din PIB anul viitor, de la 5,4% anul acesta. Propunerile sale vor fi acum lăsate deoparte, iar succesorul său va avea sarcina de a elabora un nou pachet fiscal pentru 2026, care va fi aproape sigur diluat în efortul de a convinge opoziția să se abțină și să îl aprobe.
Raportul dintre datoria Franței și PIB a crescut la 113% anul trecut, potrivit Eurostat, de la 101% în 2017, când Macron și-a început mandatul prezidențial. Se preconizează că acesta va ajunge la 118% până în 2026. Agenția de rating Moody’s a retrogradat ratingul de credit al țării în decembrie.
Rivalele S&P Global și Fitch au o perspectivă negativă, Fitch urmând să publice vineri ultima sa revizuire a ratingului.