Exporturile de petrol ale SUA ating un nivel record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Exporturile de țiței ale SUA sunt pe cale să atingă un nivel record în aprilie, pe fondul cererii tot mai mari din Asia, unde cumpărătorii caută alternative la petrolul din Orientul Mijlociu afectat de războiul din Iran.
Iulian Moşneagu
09 apr. 2026, 11:49, Economic

Compania de analiză Kpler estimează că exporturile americane vor crește cu aproape o treime în această lună, până la 5,2 milioane de barili pe zi, de la 3,9 milioane în martie. Numai cererea din Asia este așteptată să urce cu 82%, la 2,5 milioane de barili pe zi, conform Financial Times.

Potrivit Kpler, în prezent 68 de petroliere goale se îndreaptă spre SUA, față de doar 24 în săptămâna dinaintea izbucnirii războiului, pe 28 februarie. Anul trecut, media era de 27 de nave. Estimările sunt făcute pe baza rezervărilor de petroliere și a sosirilor prognozate.

„O adevărată armadă de petroliere se îndreaptă încoace”, a declarat Matt Smith, analist Kpler.

Creșterea exporturilor subliniază rolul tot mai important al SUA ca furnizor global de echilibru. În același timp, concurența venită din Asia riscă să împingă în sus și prețurile de pe piața americană, alimentând temerile privind un nou val de inflație provocat de războiul președintelui Donald Trump cu Iranul.

Asia rămâne deosebit de expusă acestor perturbări, în condițiile în care aproximativ 80% din petrolul și produsele petroliere care au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în 2025 au mers către China și țările vecine.

Armistițiul fragil de două săptămâni anunțat marți între SUA și Iran a alimentat speranțele că această rută maritimă esențială va fi redeschisă complet pentru petroliere, după săptămâni în care traficul a fost aproape blocat. Totuși, Iranul a anunțat miercuri că închide din nou strâmtoarea, după atacurile israeliene asupra Libanului.

Blocajele din ultimele săptămâni pe această rută, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial, au dus la o creștere semnificativă a prețului petrolului.

Citește și

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport
5.000 de oameni decid soarta guvernării: cine sunt pesediștii care votează dacă PSD rămâne sau iese de la putere
Libertatea
Zodia care își poate petrece Paștele pe patul de spital, potrivit Cristinei Demetrescu: „Pot apărea dureri fizice. Atenție la lovituri în zona capului”
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor