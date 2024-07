Finalul unei ere la unul dintre studiourile emblematice de la Hollywood. Paramount va fuziona cu Skydance

Fuziunea, care evaluează noua companie la 28 de miliarde de dolari, marchează încheierea unui proces tumultuos de opt luni în care Redstone a purtat discuţii cu o serie de potenţiali pretendenţi, inclusiv grupul de capital privat Apollo şi Sony, notează Financial Times.

Fuziunea are loc la doar câteva săptămâni după ce Redstone a blocat în ultimul moment o tranzacţie cu Skydance, care este condusă de miliardarul David Ellison şi este susţinută de grupuri americane de capital privat, inclusiv RedBird.

Vânzarea transferă studioul de film Paramount, care a produs titluri cinematografice clasice precum The Godfather, Titanic, Chinatown, Indiana Jones de la familia Redstone la compania lui Ellison. Tatăl acestuia este co-fondatorul Oracle, Larry Ellison, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume.

În conformitate cu termenii acordului, Skydance va investi aproximativ 8 miliarde de dolari pentru a prelua Paramount, inclusiv plata a 2,4 miliarde de dolari pentru a cumpăra National Amusements, compania lui Redstone care controlează grupul din spatele unor branduri precum MTV şi CBS. Tranzacţia este aşteptată să se încheie în prima jumătate a anului 2025.

"Având în vedere schimbările din industrie, dorim să fortificăm Paramount pentru viitor, asigurându-ne în acelaşi timp că conţinutul rămâne rege", a declarat Redstone. "Speranţa noastră este că tranzacţia Skydance va permite succesul continuu al Paramount în acest mediu în schimbare rapidă."

Skydance, un studio independent lansat de Ellison, în vârstă de 41 de ani, în 2010, a produs superproducţii precum Top Gun: Maverick, Star Trek Into Darkness şi Jack Reacher: Never Go Back.

"Sunt incredibil de recunoscător lui Shari Redstone şi familiei sale care au fost de acord să ne încredinţeze oportunitatea de a conduce Paramount", a declarat Ellison, care va deveni director executiv şi preşedinte al grupului.

După moartea tatălui său în 2020, Redstone a preluat conducerea companiei. Ea a susţinut ideea de a contesta Netflix şi alte servicii de streaming cu lansarea Paramount+, care a pierdut miliarde.