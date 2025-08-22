INS: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut în luna iunie

În luna iunie 2025, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), a crescut faţă de luna mai 2025, ca serie brută cu 2,0%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 0,5%.

Faţă de luna iunie 2024, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna iunie 2025, a crescut atât ca serie brută cu 4,7%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,6%.

În perioada 1.01. – 30.06.2025, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), a scăzut, faţă de perioada 1.01. – 30.06.2024, atât ca serie brută cu 0,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%.

Iunie 2025 comparativ cu mai 2025

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 2,0%, datorită creșterii cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (+28,2%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+4,7%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+2,3%), comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+1,6%) și din comerţul cu ridicată al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (+1,4%). Scăderi au înregistrat: activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-8,4%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (-3,4%) și comerţul cu ridicată nespecializat (-0,6%).

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu, cu 0,5%.

Iunie 2025 comparativ cu iunie 2024

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2025, comparativ cu luna iunie 2024, a crescut pe ansamblu, cu 4,7%, datorită creșterii activităţilor de intermediere în comerţul cu ridicata (+20,9%), comerţului cu ridicata nespecializat (+16,4%), comerţului cu ridicată al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+10,2%), comerţului cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+7,9%) și comerţului cu ridicata specializat al altor produse (+3,4%). Scăderi au înregistrat: comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-11,8%), comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (-5,0%) și comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-0,3%).

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2025, comparativ cu luna iunie 2024, a crescut pe ansamblu, cu 1,6%.

Perioada 1.01. – 30.06.2025 comparativ cu perioada 1.01. – 30.06.2024

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-30.VI.2025, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2024, a înregistrat o scădere pe ansamblu, cu 0,4%, ca urmare a scăderii comerţului cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-25,1%), comerţului cu ridicata specializat al altor produse (-4,6%) și comerţului cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-0,8%). Creşteri au înregistrat: activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (+10,3%), comerţul cu ridicata nespecializat (+9,1%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri și comerţul cu ridicată al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+6,9%, fiecare) și comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+2,4%).

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-30.VI.2025, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2024, a scăzut pe ansamblu, cu 1,1%.