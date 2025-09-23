Investitorii de pe piața gazelor europene pariază pe posibile scumpiri în vara viitoare. Prețurile ar putea crește cu 60%

Deși piața pare calmă și stocurile stocurile sunt consistente pentru iarna anului 2025, traderii de gaze din Europa încep deja să se pregătească pentru posibile creșteri de preț în vara următoare. Opțiunile tranzacționate recent sugerează că prețul gazelor ar putea ajunge la 50 de euro pe megawat-oră în vara lui 2026 – o creștere de aproximativ 60% față de nivelul actual, situat în jur de 32 EUR/Mwh.

„Opțiunile tranzacționate luni arată că prețul gazelor în Europa ar putea ajunge la 50 de euro vara viitoare”, notează Bloomberg, adăugând că perioada vizată este una în care, de regulă, traderii încep să umple depozitele pentru iarnă.

Pariu pe scumpirea gazelor în 2026

Marți, investitorii au cumpărat peste 2.000 de opțiuni pentru fiecare lună din perioada aprilie–septembrie 2026, prin care pariază că prețul gazelor va ajunge la 50 de euro pe megawat-oră. În total, au fost plasate peste 12.000 de astfel de pariuri, semn că piața se pregătește pentru posibile scumpiri, chiar dacă acum totul pare stabil.

Acest fel de opțiuni sunt instrumente financiare care le oferă investitorilor dreptul de a cumpăra gaz la un preț fix, la o dată viitoare. Dacă prețul real va fi mai mare, pot obține profit; dacă nu, pierd doar suma plătită pentru opțiune.

Criza care a schimbat piața gazelor

Piața europeană de gaze a fost profund marcată de criza energetică din 2022, provocată în principal de invadarea Ucrainei de către Rusia. În acel moment, livrările de gaze prin conductele rusești s-au redus drastic, iar Europa – puternic dependentă de aceste importuri – s-a văzut în fața unor dificultăți majore în alimentarea cu gaze. Prețurile gazelor au atins niveluri istorice, depășind în august 2022 pragul de 300 EUR/MWh, de 10 ori mai mare decât media istorică.

„Prețurile gazelor naturale din Europa sunt mai stabile acum decât au fost de la criza energetică din 2022 încoace”, potrivit analiștilor Bloomberg, care avertizează că acest calm ar putea fi doar temporar.

Criza a forțat Uniunea Europeană să accelereze diversificarea surselor de aprovizionare și să investească masiv în infrastructura de GNL (gaz natural lichefiat). Între timp, au fost demarate proiecte noi de producție de gaz lichefiat în SUA, Qatar și alte regiuni, care urmează să intre în funcțiune în 2026–2027.

Despărțirea de gazul rusesc vine cu riscuri

Chiar dacă depozitele de gaze sunt acum aproape pline și prețurile au scăzut față de vârfurile din criză, experții atrag atenția că piața europeană rămâne expusă unor factori imprevizibili: o iarnă severă, tensiuni geopolitice sau întârzieri în noile proiecte GNL: „Piața gazelor din Europa se confruntă cu numeroase incertitudini în lunile următoare, care ar putea afecta campania de umplere a stocurilor de anul viitor”.

Cel mai semnificativ risc îl reprezintă însă posibilitatea ca Europa să interzică complet importurile maritime de gaz din Rusia începând cu anul 2027. Această măsură ar putea pune din nou presiune pe ofertă, mai ales dacă noile capacități GNL din alte regiuni nu vor fi gata la timp.

Orice iarnă rece poate crește prețurile

În prezent, variațiile de preț sunt minime, iar piața pare stabilă, dar tocmai această liniște ar putea atrage traderi care mizează pe schimbări bruște.

Europa pare mai bine pregătită decât în trecut, dar amintirea crizei energetice din 2022 este încă proaspătă. Comercianții de gaze știu un lucru clar: pe piața gazelor, o singură iarnă rece sau o criză geopolitică pot răsturna toate previziunile.