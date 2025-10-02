Gigantul Shein va deschide primele magazine fizice permanente într-o țară europeană

Gigantul online Shein va deschide, începând cu luna noiembrie, primele magazine fizice permanente în Franța. Acestea vor fi amenajate în primă fază în Paris și vor urma altele în cinci orașe – Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges, potrivit Reuters.

Decizia vine în contextul în care Shein a deschis anterior magazine temporare în orașe precum Madrid și Paris, însă nu a deschis până acum un magazin fizic permanent.

Noile magazine sunt deschise printr-un parteneriat cu grupul imobiliar Societe des Grands Magasins (SGM), iar prin această inițiativă vor fi create aproximativ 200 de locuri de muncă în Franța, potrivit unui comunicat de presă emis de Shein, scrie BBC.

„Alegând Franța ca loc pentru testarea comerțului cu amănuntul fizic, Shein își propune să aducă beneficii clienților francezi și sectorului de retail în general”, a declarat compania.

Totodată, decizia Shein de a deschide primele magazine fizice permanente în Franța vine la câteva luni după ce Senatul francez a adoptat în iunie un proiect de lege pentru reglementarea industriei modei rapide, sancționând companii precum Shein și Temu și interzicând reclamele acestora.