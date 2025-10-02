Turnul Eiffel, închis joi din cauza grevei din Franța

Turnul Eiffel este închis joi din cauza grevei din Franța, au anunțat sindicaliștii și compania care administrează activitățile turistice. Aceștia au explicat că angajații au decis să participe la grevă.

Președintele Societății de Operare a Turnului Eiffel (SETE), Jean-François Martins, a confirmat că monumentul va rămâne „închis astăzi” din cauza grevei, potrivit Le Figaro.

„În urma convocării naționale intersindicale de astăzi, o adunare generală a personalului Turnului Eiffel a avut loc în această dimineață. O mare majoritate a angajaților a votat în favoarea grevei”, a transmis sindicatul CGT Turnul Eiffel într-un comunicat trimis AFP.

Turnul Eiffel a fost închis și pe 18 septembrie, a adăugat Jean-François Martins, directorul companiei din subordinea Primăriei Parisului. Turnul Eiffel a avut 6,3 milioane de vizitatori din 150 de țări în 2024.