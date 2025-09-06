Grecia anunță o reformă fiscală de 1,6 miliarde de euro. Mitsotakis promite reduceri de taxe pentru familii și tineri

Într-un discurs în care și-a prezentat prioritățile de guvernare pentru anul viitor, Mitsotakis a anunțat reduceri de taxe pe venit, în special pentru familiile cu copii, informează Bloomberg.

Mitsotakis a precizat că familiile cu patru sau mai mulți copii nu vor plăti impozit pe primii 20.000 de euro din venitul anual, o măsură menită să stimuleze rata natalității, aflată la un nivel scăzut în Grecia.

El a mai anunțat beneficii suplimentare pentru pensionari, salarii mai mari pentru angajații forțelor de ordine și diplomați, precum și alte măsuri fiscale introduse pentru prima dată în timpul crizei datoriilor din ultimul deceniu.

Planurile sunt concepute pentru a oferi sprijin cetățenilor împovărați de creșterea costului vieții.

„Știu foarte bine că prețurile mari reprezintă cea mai mare problemă”, a declarat Mitsotakis la Târgul Internațional de la Salonic, subliniind că reforma fiscală este gândită pentru a răspunde acestei situații.

Noile ajustări fiscale au fost posibile deoarece bugetul Greciei are performanțe peste așteptări. Veniturile suplimentare înregistrate în 2024 sunt așteptate să se repete și în acest an, întrucât măsurile împotriva evaziunii fiscale dau rezultate, iar datele pentru 2025 arată că Grecia este din nou pe cale să depășească țintele bugetare.

Toate modificările anunțate au fost evaluate în detaliu și „respectă obligațiile europene”, a precizat premierul.

Măsurile anunțate sâmbătă includ:

Reduceri de taxe pe venit și eliminarea acestora pentru familiile cu patru sau mai mulți copii.

Cotă de impozitare mai mică pentru veniturile cuprinse între 40.000 și 60.000 de euro.

Angajații sub 25 de ani, cu venituri de până la 20.000 de euro, nu vor plăti niciun impozit.

Reducere a cotei de impozitare pentru veniturile obținute din chirii.

Grecii din localități cu cel mult 1.500 de locuitori vor plăti jumătate din impozitul pe proprietate în 2026 și nu vor mai plăti deloc începând cu 2027.

Taxa pe valoare adăugată pe insulele îndepărtate cu mai puțin de 20.000 de locuitori este redusă cu 30%.

„Cel mai bun mod de a restitui cetățenilor dividendele creșterii economice nu este prin beneficii, ci prin reduceri de taxe”, a declarat Mitsotakis.