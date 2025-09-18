În ciuda măsurilor fiscale, piața construcțiilor se menține pe plus

Creșteri importante s-au înregistrat atât la lucrările noi, cât și la reparațiile capitale și întreținerea curentă, iar comparația cu iulie 2024 arată o creștere anuală de peste 40%. Aceasta sugerează că, deși măsurile fiscale – cum ar fi taxa pe stâlp, TVA-ul pe dividende sau alte majorări de taxe – pot complica investițiile, sectorul construcțiilor rămâne unul dinamic și activ.

Volumul lucrărilor de construcții din România a înregistrat creșteri importante în primele șapte luni ale anului 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari avansuri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale, clădirile nerezidențiale și construcțiile inginerești.

În luna iulie 2025, comparativ cu iunie, volumul total al lucrărilor a crescut cu 27,2%, iar după ajustarea pentru zilele lucrătoare și sezonalitate, creșterea a fost de 20,1%. Această creștere s-a datorat în special lucrărilor de reparații capitale (+43%) și construcțiilor noi (+23,6%). Clădirile rezidențiale au avansat cu aproape 38%, cele nerezidențiale cu aproape 34%, iar construcțiile inginerești cu peste 21%.

Față de iulie 2024, creșterea volumului lucrărilor a fost și mai mare, de 41,1% în serie brută și 30,9% după ajustare. Reparațiile capitale au urcat cu 67,4%, întreținerea și reparațiile curente cu 41,1%, iar construcțiile noi cu 35,7%.

Pe întreg intervalul 1 ianuarie – 31 iulie 2025, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 12,2% față de perioada similară din 2024, majorările fiind vizibile mai ales la reparațiile capitale (+55%) și la construcțiile noi (+9,3%). Lucrările de întreținere și reparații curente au înregistrat o scădere ușoară de 0,3%.

Datele arată că sectorul construcțiilor continuă să fie unul dinamic, cu cele mai mari creșteri în reparații capitale și construcții noi, în special la clădirile rezidențiale și proiectele inginerești.