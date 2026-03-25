Industria, în scădere. Descreștere de 16% în ianuarie comparativ cu decembrie 2025

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna precedentă, a scăzut cu 16,3%.

Au fost scăderi de 19% în industria extractivă și de 16,2% în industria prelucrătoare (-16,2%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-23,4%), industria bunurilor de uz curent (-21,6%), industria bunurilor intermediare (-9,4%) și industria energetică (-3,4%).

Industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 6,0%.

Scădere față de acum un an

Și față de ianuarie 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în prima lună din 2026, cu 4,3%.

Scăderi au fost semnalate în industria extractivă (-12,8%) și în industria prelucrătoare (-4,0%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria energetică (-10,6%), industria bunurilor intermediare (-7,7%), industria bunurilor de uz curent (-4,7%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-3,4%). Industria bunurilor de capital a crescut cu 0,8%.