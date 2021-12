Investiţie uriaşă în Bucureşti. Un grup de construcţii din Ungaria va construi un complex rezidenţial în apropierea Casei Presei Libere

Grupul ungar de construcţii Kesz Group a cumpărat un teren de aproximativ 16.000 mp în zona Petrom City, în apropierea Casei Presei Libere, de la Cornel Roşu, fondatorul Radox, producător de echipamente termice şi climatizare, unde va ridica un complex rezidenţial.

Investiţia este estimată de companie la peste 50 milioane euro.

Kesz Group este unul din cele mai mari grupuri de construcţii din Ungaria şi din regiunea Europa Centrală şi de Est, cu operaţiuni în şapte ţări. Grupul este format din 20 de companii care au împreună aproximativ 2000 de angajaţi.

Compania de construcţii deţine, de asemenea, clădirea de birouri Hexagon Office Cluj.

“După 20 de ani de prezenţă în România a Kesz Construcţii şi la cinci ani de la prima investiţie imobiliară Hexagon Office Building din Cluj, consolidăm prin acest pas prezenţa Kesz Group în România. Estimăm că vom investi peste 50 milioane de euro în viitorul ansamblu rezidenţial şi vom crea un proiect de referinţă pentru acest segment care a cunoscut o creştere importantă în special în ultimul an. Le mulţumim partenerilor care ne-au asistat în tranzacţie: Fortim alături de Sirbu&Vornicu SCA şi Nagy & Associates Law Office din Cluj-Napoca”, declară Lajos Dioszegi, director de Investiţii Kesz International Romania.

Kesz Group a avut anul trecut o cifra de afaceri de aproximativ 350 de milioane de euro.

Grupul este prezent în România din 2001 prin Kesz Construcţii România, companie care a fost implicată de-a lungul anilor în peste 50 de proiecte. Anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 40 milioane de euro.

Zona Petrom City- Străuleşti se conturează ca un nou pol rezidenţial, mai multe ansambluri fiind anunţate în dezvoltare în perioada 2022-2024.

Tranzacţia a fost intermediată de Fortim Trusted Advisors, membră a Alianţei BNP Paribas Real Estate.

“Kesz Group este un partener strategic pentru noi. Colaborarea noastră a început prin administrarea şi închirierea integrală a clădirii de birouri Hexagon Office Building, de 21.000 mp din Cluj-Napoca, iar acum venim în întâmpinarea lor cu noi oportunităţi de investiţii şi dezvoltare. Zona Petrom City – Străuleşti este în plină transformare, iar terenul achiziţionat de Kesz este unul dintre cele mai bine poziţionate, oferind o deschidere de aproximativ 60 mp către Lacul Griviţa”, declară Bogdan Cange, Managing Partner Business Development al Fortim Trusted Advisors, care a facilitat tranzacţia.

Dezvoltarea zonei Petrom City – Coralilor, în apropierea Lacului Griviţa, a început cu proiecte rezidenţiale de mici dimensiuni, de vile, şi a continuat cu ansambluri rezidenţiale mai mari, de apartamente. Printre acestea, se numără Riviera Complex, Sunset Lake Home, Ela Băneasa.

Kesz Group este un actor important în Europa Centrală şi de Est, cu afaceri estimate la 220 milioane de lei anul acesta.

În portofoliul de proiecte rezidenţial al Kesz în România se numără: One Herastrau Park, One Charles de Gaulle, One Mircea Eliade, Riviera Luxury Residence Cluj, Prima Residence Oradea.

Sirbu &Vornicu şi Nagy Associates au asigurat asistenţa juridică din partea Kesz Group.