Vânt puternic și copaci doborâți în București și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor

Fenomenele meteo periculoase de vineri seară au provocat căderea copacilor, pagube materiale și blocaje pe mai multe străzi, iar pompierii ISU intervin în peste 20 de locații pentru a asigura siguranța populației.
Petre Apostol
22 aug. 2025, 20:21, Social

Intensificările de vânt de 70-80 km/h și descărcările electrice semnalate în București și localitățile limitrofe din Ilfov au avut efecte vizibile imediat. Copaci au fost doborâți pe carosabil, autoturisme și linii de tramvai, iar elemente de construcție s-au desprins de pe clădiri.

Printre străzile afectate în București se numără: Oboga, Teiuș, Straja, Calea Rahovei, Aleea Iosif Hodoș, Calea Floreasca și Șoseaua Berceni. Mai multe autoturisme au fost avariate, iar circulația pe câteva artere a fost temporar blocată pe Calea Rahovei, Calea Dudești, Calea Floreasca, Șoseaua Berceni și Aleea Niculițel.

În Giurgiu, copacii căzuți au provocat pagube materiale pe strada Sirenei, Tineretului, Uzinei, 1 Decembrie 1918, Ramadan și Decebal, fără a fi raportate victime.

ISU recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate, să nu se adăpostească lângă copaci sau stâlpi și să nu atingă conductoarele de electricitate căzute la pământ.