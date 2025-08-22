Vânt puternic și copaci doborâți în București și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor

Intensificările de vânt de 70-80 km/h și descărcările electrice semnalate în București și localitățile limitrofe din Ilfov au avut efecte vizibile imediat. Copaci au fost doborâți pe carosabil, autoturisme și linii de tramvai, iar elemente de construcție s-au desprins de pe clădiri.

Printre străzile afectate în București se numără: Oboga, Teiuș, Straja, Calea Rahovei, Aleea Iosif Hodoș, Calea Floreasca și Șoseaua Berceni. Mai multe autoturisme au fost avariate, iar circulația pe câteva artere a fost temporar blocată pe Calea Rahovei, Calea Dudești, Calea Floreasca, Șoseaua Berceni și Aleea Niculițel.

În Giurgiu, copacii căzuți au provocat pagube materiale pe strada Sirenei, Tineretului, Uzinei, 1 Decembrie 1918, Ramadan și Decebal, fără a fi raportate victime.

ISU recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate, să nu se adăpostească lângă copaci sau stâlpi și să nu atingă conductoarele de electricitate căzute la pământ.