Liberalii lansează o iniţiativă prin care să monitorizeze mai bine Bugetul

Guvernul a înregistrat un deficit bugetar de aproape 6% din PIB în 2023, faţă de o ţintă asumată de 4,4% din PIB, ceea ce înseamnă un derapaj de 24 mld. lei, adică 5 mld. euro. Practic, ţintele de venituri au fost ratate, iar cheltuielie, subdimensionate la începutul anului, au scăpat de sub control. Ce a mers rău?

„Exact la acest tip de întrebări încercăm să răspundem formal, prin această iniţiativă legislativă pe care am depus-o, prin care introducem trei noi tipuri de rapoarte în Parlament, dezbătute două în plenul Parlamentului, tocmai pentru a regla această problemă. Nu putem de la an la an să avem prognoze care nu se îndeplinesc şi să nu cercetăm totuşi de ce s-a întâmplat acest lucru şi ce avem de îmbunătăţit, pentru că aşa n-o să ajungem niciodată la sursa respectivei probleme. Am discutat aproape şase luni de zile despre această subfinanţare sau gaură bugetară, cum s-a numit. A fost o dezbatere publică imensă şi eu n-am văzut un răspuns clar asupra sursei ei. Încă e o enigmă”, a spus Alexandru Nazare la ZF Live, emisiune susţinută de Orange Business.

În opinia sa, problema a venit de a construcţia bugetară, care a fost greşită. Bugetul a fost realizat sub bagheta ministrului PSD al Finanţelor de la vremea respectivă, Adrian Câciu.

„Am formulat răspunsul public încă la începutul anului trecut, când am spus că e o eroare flagrantă de construcţie bugetară. Asta a fost o eroare flagrantă de construcţie bugetară, atât pe partea de cheltuieli, cât şi pe partea de venituri. Cu supraevaluarea unor venituri şi subevaluarea unor cheltuieli. Şi a fost mai mult pe cheltuieli. Două treimi din problemă a fost pe cheltuieli”, a mai spus Alexandru NAzare.

Este nevoie, de asemenea, de o mai bună prioritizare şi o mai bună monitorizare a investiţiilor publice, a mai spus el, precum şi de analiza evoluţiei economice. Raportul guvernului asupra acestor factori ar urma, conform proiectului de lege, să fie realizat trimestrial, cu aceeaşi cadenţă cu care se realizează rapoartele companiilor listate la bursă.

„Evident că avem nevoie de investiţii ca de aer pentru a avea acelaşi nivel de investiţii sau atrage investiţii. Noi avem nevoie şi de o prioritizare şi de o monitorizare mult mai bună a lor. Totuşi, în ciuda faptului că sunt investiţii mari, avem nevoie şi de disciplină bugetară. Dacă vă uitaţi la cum evoluează cifrele, evident că avem nevoie de eforturi în plus.”

Ce a mai spus Alexandru Nazare la ZF Live despre iniţiativa legislativă pentru disciplina bugetară:

Iniţiativa aceasta legată de acest raport economic semestrial, care, care are loc peste tot şi în Parlamentul European şi în Congresul american există o dezbatere anuală asupra viitorului economiei.

Cred că avem nevoie de o dezbatere şi în România despre viitorul economiei naţionale. Trebuie să spunem ce ne propunem, care sunt ambiţiile noastre, care au fost evoluţiile din anul trecut, ce a mers bine, ce a mers rău, ce vrem să îmbunătăţim, care sunt sectoarele cele mai performante. Ce asumare îşi propune să aibă Guvernul în acel an şi în următorii ani economic.

Cu atât mai mult, Partidul Naţional Liberal asta trebuie să facă, să discute despre economie.

Înainte să intri cu o lege nouă a bugetului, trebuie tot în plan să explici descărcarea legii precedente. Peste tot se întâmplă: în Parlamentul European există mecanisme mult mai precise în această privinţă.