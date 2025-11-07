Maspex Romania primește aprobările concurențiale referitor la achiziția pachetului majoritar la Purcari Wineries – COMUNICAT

Etapa finală de reglementare pentru implementarea tranzacției este obținerea autorizației din partea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) din România.

În urma ofertei publice de preluare voluntară, Grupul Maspex a devenit acționarul majoritar al unuia dintre cei mai mari producători de vin și brandy din Europa Centrală și de Est, Purcari Wineries.

O investiție strategică în consolidarea prezenței regionale

Cu o experiență de aproape 30 de ani pe piața românească, Grupul Maspex s-a extins atât organic, cât și prin achiziții, concentrându-se pe branduri cu poziții puternice, recunoaștere ridicată și rădăcini locale profunde, care construiesc valoare durabilă și avantaj competitiv pe termen lung.

Achiziția pachetului majoritar al Purcari Wineries reprezintă cea de-a 22-a tranzacție din istoria Grupului și a patra în România, consolidând strategia de extindere regională prin investiții în mărci cu tradiție și potențial. Maspex își dezvoltă astfel portofoliul în segmentul băuturilor premium, valorificând sinergiile dintre experiența Purcari în producția de vinuri și brandy de înaltă calitate, pe de o parte, și rețeaua comercială solidă de distribuție a Grupului Maspex, pe de altă parte.

România ocupă un rol strategic în dezvoltarea Grupului Maspex, fiind una dintre cele mai importante piețe din regiune. Compania este cel mai mare investitor polonez din România și deține un portofoliu de branduri care ocupă poziții importante în categoriile lor, precum Tymbark, Tedi, Bucovina, Nestea, Alcalia, La Festa, Salatini, Arnos, Vălenii de Munte, Zubrowka.

Purcari: un simbol al excelenței și al tradiției viti-vinicole

Cu o istorie care datează din 1827, Purcari Wineries a devenit un simbol al rafinamentului și al calității vinurilor în Europa Centrală și de Est, fiind listată la Bursa de Valori București din februarie 2018. Compania administrează peste 2.000 de hectare de podgorii și operează șase crame în Republica Moldova, România și Bulgaria.

Purcari este una dintre cele mai importante mărci de vinuri premium din regiune, promovând tradițiile viticole autentice ale Moldovei, României și Bulgariei.

Krzysztof Pawiński, Co-owner și CEO – Maspex Group:

Achiziția Purcari Wineries este un pas semnificativ în continuarea strategiei noastre de extindere în segmentul băuturilor alcoolice în Europa Centrală și de Est — o regiune în care ne dezvoltăm de ani de zile și unde intenționăm să ne creștem în continuare baza de consumatori. În viitorul apropiat, prioritatea noastră va fi cooperarea, schimbul de experiență și crearea de sinergii.

Grzegorz Grabowski, General Manager BU Romania, Ungaria, Bulgaria și Moldova – Maspex Group:

Alăturarea expertizei și potențialului de creștere al Purcari în domeniul vinificației cu capacitatea noastră strategică în zona comercială, amploarea operațională și capabilitățile de marketing vor crea cu siguranță noi oportunități atât pentru Purcari, cât și pentru Grupul Maspex în întreaga regiune. De-a lungul timpului, ne-am dezvoltat constant, consolidându-ne poziția prin perseverență, inovație și deschidere către nou. Această etapă marchează un nou pas în evoluția noastră, pe care îl vom parcurge cu responsabilitate și grijă față de valorile Maspex și Purcari.

Victor Bostan, fondatorul Purcari Wineries:

Suntem încântați să facem un nou pas către un capitol important pentru Purcari Wineries, deschizând oportunități și sinergii semnificative împreună cu echipa Maspex pe piețele cheie. Apreciem în mod deosebit profesionalismul, spiritul de parteneriat și angajamentul demonstrate de Maspex în păstrarea identității, viziunii și strategiei pe termen lung ale Purcari, care ne-au consolidat poziția de lider al industriei vinului în Europa Centrală și de Est. Împreună cu Maspex, vom continua să oferim sprijin deplin echipei de management Purcari în realizarea obiectivului strategic pe termen mediu – 2x by 200.

Parteneriatul Purcari–Maspex va accelera creșterea și excelența operațională, asigurând în același timp că rămânem fideli valorilor noastre. Tuturor partenerilor noștri: angajați, investitori, distribuitori și furnizori, le reafirmăm că Purcari va rămâne Purcari, loial promisiunilor sale și autentic în tot ceea ce face.

Despre Grupul Maspex

Maspex este cea mai mare companie privată poloneză din industria bunurilor de larg consum (FMCG) și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est. Grupul deține 18 fabrici moderne de producție în Polonia și în străinătate, realizând anual peste 2,2 miliarde de litri de băuturi, 300.000 de tone de paste făinoase, cereale și produse instant, aproape 180.000 de tone de gemuri și conserve și 145 de milioane de litri de băuturi alcoolice. Printre brandurile sale se numără Tymbark, Tedi, Queen’s, Bucovina, DrWitt, Lubella, Salatini, La Festa, Żubrówka, Becherovka și Soplica.

Despre Purcari Wineries

Purcari Wineries este unul dintre cei mai mari producători de vin și brandy din regiunea Europei Centrale și de Est. Compania operează șase crame: Château Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza și Angel’s Estate, și administrează peste 2.000 de hectare de podgorii. Din februarie 2018, compania este listată la Bursa de Valori București. Marca Purcari este una dintre cele mai importante mărci de vinuri premium din regiune, promovând tradițiile viticole autentice ale Moldovei, României și Bulgariei.