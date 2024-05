Mihai Filip, OVES Enterprise, la BSDA 2024: Încercăm să păstrăm tehnologia noastră în România. Vrem să producem şi să creştem aici

„BSDA este un eveniment foarte important şi mă bucur că se întâmplă în România. Partea de cooperare dintre autorităţi şi companiile private şi chiar şi dintre companiile private din diferite câmpuri ale domeniului de apărare este foarte benefică, iar toată expoziţia este una de apreciat. Târgul este la un nivel pe care îl vezi doar afară. Cred că şi autorităţile care au vizitat standurile azi-dimineaţă au înţeles că şi companiile româneşti pot aduce plus valoare când vine vorba despre protecţia graniţelor noastre şi protecţia, de ce nu, a graniţelor NATO”, a spus Mihai Filip, întrebat ce părere are despre organizarea unei astfel de expoziţii de apărare lângă graniţa cu un stat aflat în război.

„Am venit cu mai multe produse la BSDA. Vrem să expunem, în special, soluţia noastră de IA, care va fi utilizată de marii jucători de pe piaţă pentru a îmbunătăţi capacităţile dispozitivelor militare. Arătăm live cum IA poate pilota sau ajuta o dronă să recunoască mai multe ţinte sau să facă multe alte lucruri, care sunt necesare acum pe câmpul de luptă, în special lucruri pe care l-am învăţat noi din războiul din Ucraina. Noi suntem producători şi de drone şi am expus şi o dronă care, în principal, va fi folosită pentru operaţiunile de deminare din Ucraina. Avem şi o nouă nişă, cea ce plăci şi cipuri, pe care o şi expunem aici”, a mai spus acesta.

Întrebat cum merg planurile companiei de deschidere a unei fabrici de drone în România, Mihai Filip a subliniat că: „În continuare urmărim acest proiect. Vom deschide fabrica în acest an dacă totul decurge cum trebuie, însă, dacă înainte ne concentram pe un singur tip de dronă, acum, direcţia noastră s-a schimbat puţin pentru că, cel mai probabil, ne vom ocupa şi de drone tip „loitering”, cu aripi fixe, nu cu rotoare, pentru că augmentează capacitatea noastră de IA. Fabrica este în continuare în discuţii. Lucrăm la partea de documente. Ulterior, dacă se va dovedi că este eficientă, vom mări capacitatea (n.r. fabricii), iar dacă nu va fi nevoie de drone – deşi mă îndoiesc – vom merge şi pe producţia de componente de avioane”.

„Am avut multe oferte ca tehnologia noastră să fie încadrată la companii din America, Ţările Nordice, UK”

Compania românească pune accent pe integrarea Inteligenţei Artificiale în producerea dronelor, aspect care creşte nivelul de protecţie pentru militarii care le folosesc: „Deja producem drone de atac prin intermediul IA. Drona noastră de tip loitering, adică şi de atac, foloseşte IA, adică nu poate fi bruiată şi IA decide ce ţintă să atace. Sunt drone de atac, dar nu este vorba doar de drone. Acest tip de IA poate fi pus pe tancuri, bărci, clădiri. Am făcut acest lucru chiar şi cu Pentagonul, am făcut un demo cu protecţia clădirilor, folosind IA nostru, care să protejeze clădirile, să funcţioneze ca un scut antidronă. Punctul forte al dronelor de tip loitering este că în general – din ce am învăţat în Ucraina – este nevoie de un operator, care să meargă pe câmpul de luptă, într-o zonă de conflict, să aibă la el laptopul, să deschidă laptopul, să arate parcursul dronei iar, în acest caz, acea dronă poate fi bruiată. În cazul nostru, însă, chiar şi un agricultor poate merge pe câmpul de luptă, apasă un buton, iar drona decolează singură, nu mai e nevoie de intervenţia umană. Adică, un agricultor scoate drona din ghiozdan, apasă „Start”, iar drona merge găseşte ţinta şi o distruge. În plus, nu folosim frecvenţe radio sau GPS, deci drona nu poate fi bruiată”.

Despre posibilitatea încheierii unui contract cu MApN pentru înzestrarea Armatei Române, acesta a declarat: „Avem în plan să colaborăm cu Armata Română. Chiar vrem să le facem un demo cât de curând. Noi vrem să creştem în România, încercăm ca tehnologia noastră să rămână în România. De multe ori, companiile de inovaţie vând tehnologia militară altor ţări, iar românii o cumpără de la acestea la un preţ de 10 ori mai mare. Aşadar, vrem să o producem în România şi să creştem în România. Am avut multe oferte ca tehnologia noastră să fie încadrată la companii din America, ţările nordice, UK”.