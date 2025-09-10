Nicuşor Dan: Nu e plăcut să plăteşti pentru apărare în loc de educaţie

„Faţă de acest război din Ucraina, Europa a înţeles că trebuie să-şi completeze înzestarea militară şi să echilibreze raportul de securitate cu Statele Unite, în ceea ce priveşte continentul european. Deci suntem aliniaţi, evident că nu e plăcut să plăteşti bani din bugetul naţional pentru apărare în loc să-i duci în educaţie sau în sănătate sau în cultură, dar e un cost pentru securitate şi orice e mai bun decât războiul. Deci suntem aliniaţi şi suntem în acest program gradual de completare a înzestării fiecăruia dintre statele membre şi atât interoperabilitate cât şi posibilitatea de a ne ajuta unii pe alţii în cazul unei eventuale agresiuni”, spune Nicuşor Dan, la TVR Info.

Comisia Europeană a anunţat în această săptămână alocările pentru programul SAFE, pentru întărirea securităţii europene prin investiţii în apărare. România va primi o sumă de peste 16 miliarde, a doua sumă după Polonia. Despre aceşti bani, Dan a spus că reprezintă „împrumuturi cu termenele de rămbursare foarte mari şi dobânzi foarte avantajoase”.

„Ce spuneam mai devreme, pentru propria protecţie şi mai ales pentru a descuraja o eventuală agresiune, e nevoie să plătim bani pentru echipament militar, pregătirea militarilor şi toate celelalte. Şi instrumentul acesta de împrumut SAFE permite ca România să se împrumute la nişte dobândi foarte, foarte bune, şi cum am spus pe termen lung, în loc să se împrumute la nişte dobânzi care sunt ale pieţei şi care sunt relativ mari faţă de deficitul pe care România îl are azi. Asta e primul lucru. Suma este consistentă, 16,7, deci aproape 17 miliarde de euro. Trebuie spus că ar fi fost şi mai mare, numai că tot timpul trebuie să comparăm, să echilibram înzestarea militară cu deficitul şi sunt nişte obligaţii, adică nişte rate pentru echipament militar pe care le-am contractat deja şi care nu sunt din spaţii european”, a mai spus Nicuşor Dan.

Dan a precizat că banii care au venit au fost pentru a cumpăra echipament din spaţiul european.

Întrebat dacă România are capacitatea administrativă să folosează aceşti bani, după ce eşecul cu banii din PNRR, Dan a spus că „PNRR este un succes parţial, în sensul că o să vedem rezultatul în august anul viitor”.

„Pe partea de granturi, (…) eu sunt foarte optimist că o să fim undeva peste 95%. (…) Programul SAFE are de asemenea un termen foarte ambiţios, 2030, şi aici sunt două lucruri de spus. Unul, că noi trebuie să ducem oamenii cei mai competenţi acolo (…) şi doi, am vorbit asta săptămâna trecută când a fost doamna von der Leyen aici, şi tocmai pentru că este o sumă importantă, ne dorim ca şi experţii ai noştri să fie în Comitetul de Coordonare la Bruxelles, şi experţii europeni să fie aici pentru că, spre deosebire de PNRR, progresul să fie evaluat mult mai repede şi dacă sunt lucruri de corectat, să corectăm în timp real”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă aceşti bani vor fi folosiţi pentru achiziţii strict militare sau şi pentru infrastructură civilă, Nicuşor Dan a spus că e foarte important că capetele celor două autostrăzi, A7 şi A8, tocmai pentru că ele fac legătura cu Ucraina şi cu Republica Moldova, sunt incluse în acest program şi, în felul acesta, România nu trebuie să se împrumute de pe piaţă, la dobândi mari, pentru a finaliza Autostrada Moldovei şi Autostrada care pleacă din regiunea Moldovei către Transilvania, Autostrada Unirii.

De asemenea, şi portul Constanţa este prins în acest program.