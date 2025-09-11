Incursiunea rusă în Polonia ridică întrebări pentru NATO privind apărarea împotriva dronelor

Incidentul a reprezentat cea mai gravă consecință a războiului din Ucraina pentru NATO până în prezent, aeronavele sale angajând lupta cu drone care, potrivit declarațiilor sale, proveneau din Rusia.

„Sistemele noastre de apărare aeriană au fost activate și au asigurat cu succes apărarea teritoriului NATO, așa cum au fost concepute să facă”, a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

„Răspunsul rapid al NATO la încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești în timpul nopții este ferm. Felicitări celor care au intervenit, așa se lucrează la noi!”, a exclamat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful comitetului militar al alianței.

Motivul pătrunderii dronelor în spațiul aerian polonez rămâne neclar

Însă analiștii spun că incidentul a ridicat întrebări importante pentru NATO cu privire la faptul dacă dronele străine ar trebui să poată intra în spațiul său aerian și cât de bine echipată este alianța pentru a face față unor astfel de amenințări, scrie Reuters.

„Este o ilustrare foarte bună a faptului că trebuie să fim nu numai vigilenți, ci și mai decisivi în acțiunile noastre”, a spus Peter Bator, fost ambasador slovac la NATO.

Deși motivul incursiunii rămâne neclar, Bator a afirmat că este „inacceptabil” ca dronele să fi putut intra în spațiul aerian al NATO, ceea ce înseamnă că alianța a reacționat la o amenințare în loc să o descurajeze, așa cum ar fi trebuit să facă.

El a întrebat dacă ar fi fost acceptabil ca trupele străine să intre pe teritoriul NATO, așa cum au făcut-o dronele. „Nu este o mare diferență între drone și trupe”, a afirmat el.

Bator a sugerat că NATO ar putea conveni cu Ucraina că va fi permisă lovirea dronelor rusești din interiorul Ucrainei care reprezintă o amenințare pentru alianță înainte ca acestea să intre în spațiul aerian al NATO.