Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României. Oana Țoiu: Vrem să comunicăm foarte clar protestul

„Ambasadorul rus în România este convocat și o să vină în această seară la MAE, la ora 18.00”, a declarat Oana Țoiu, întrebată dacă este chemat ambasadorul rus la MAE.

Întrebată ce se așteaptă să obțină din discuțiile din această seară cu ambasadorul rus, ea a spus: „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”.

Oana Țoiu: Trebuie să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate

Chestionată dacă există o linie roșie pe care România a comunicat-o Moscovei și dacă pot fi luate măsuri mai aspre, pe lângă această discuție cu ambasadorul Rusiei la București, Oana Țoiu a replicat: „Sigur că da”.

„Noi lucrăm împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, în special la cel de-al 19-lea la pachet de sancțiuni. Și veți vedea, de altfel și reacția câtorva parteneri internaționali în solidaritate cu România astăzi și menționată colaborarea în direcția acestui pachet comun de sancțiuni”, a adăugat ea. „Trebuie să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate” .

De asemenea, întrebată dacă MAE e pregătit să expulzeze diplomați ruși de la București, dacă se repetă astfel de incidente, Oana Țoiu a afirmat: „Există mai multe instrumente diplomatice, însă în acest moment principalul lucru pentru noi este să ne asigurăm că întărim colaborare internațională atât în cadrul NATO, cât și în cadrul UE, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate. Într-adevăr, nu este improbabil ca ele să mai aibă loc punctual. Noi suntem pregătiți și alături de de aliații noștri facem și lucrurile necesare pentru a construi deciziile, investițiile care ne sunt necesare pentru a întări și mai departe capacitatea noastră de descurajare și apărare”, a completat ea.

Țoiu a mai spus că este foarte important „să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi să intre o dronă rusească în spațiul nostru aerian”.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.