Prima pagină » Economic » Ministrul Energiei: CET-urile trebuie înlocuite cu centrale în cogenerare. Tehnologia lor este învechită

Ministrul Energiei: CET-urile trebuie înlocuite cu centrale în cogenerare. Tehnologia lor este învechită

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, la solicitarea Primăriei Capitalei, ministerul pe care-l conduce a inițiat demersuri tehnice pentru modernizarea infrastructurii energetice a Bucureștiului.
„Fake news-ul” că România dă gratis energie Republicii Moldova, demontat de Bogdan Ivan
„Fake news-ul” că România dă gratis energie Republicii Moldova, demontat de Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Analizăm prelungirea exploatării miniere și a centralelor pe cărbune până în 2030
Bogdan Ivan: Analizăm prelungirea exploatării miniere și a centralelor pe cărbune până în 2030
Prețuri dinamice la energie: 80 bani ziua, 1,4 lei seara în intervalele de vârf. Bogdan Ivan explică mecanismul
Prețuri dinamice la energie: 80 bani ziua, 1,4 lei seara în intervalele de vârf. Bogdan Ivan explică mecanismul
Ministrul Energiei: Vechimea rețelelor de distribuție produce pierderi de până la 25%
Ministrul Energiei: Vechimea rețelelor de distribuție produce pierderi de până la 25%
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Laurentiu Marinov
04 sept. 2025, 14:08, Economic

„Am primit o solicitare din partea Primăriei municipului București. Am avut și o discuție cu domnul primar interimar Bujduveanu pe această temă. Am introdus în grupurile de lucruri tehnice această propunere pentru a găsi o formulă în care să ajungem să modernizăm infrastructura energetică”

Este urgent, spune ministrul Energiei, ca nu doar în București, să fie înlocuită tehnologia învechită a CET-urilor, de model sovietic.

„Din punctul meu de vedere e foarte important să găsim, indiferent de forma juridică în care se dă unui anumit proiect, să găsim mecanisme prin care putem să modernizăm infrastructura energetică. Tot ce înseamnă aceste CET-uri care folosesc tehnologie rusească vechi de 40-50 de ani în mai multe orașe importante din România trebuie să fie înlocuite într-un termen urgent, cât mai rapid cu noi centrale de cogenerare eficiente și economic și din punct de vedere a protecției mediului”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că, în acest sens a început analiza tehnică acum aproximativ două săptămâni în grupurile de lucru ale Ministerului împreună cu Primăria Municipului București.