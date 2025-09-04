Ministrul Energiei: CET-urile trebuie înlocuite cu centrale în cogenerare. Tehnologia lor este învechită

„Am primit o solicitare din partea Primăriei municipului București. Am avut și o discuție cu domnul primar interimar Bujduveanu pe această temă. Am introdus în grupurile de lucruri tehnice această propunere pentru a găsi o formulă în care să ajungem să modernizăm infrastructura energetică”

Este urgent, spune ministrul Energiei, ca nu doar în București, să fie înlocuită tehnologia învechită a CET-urilor, de model sovietic.

„Din punctul meu de vedere e foarte important să găsim, indiferent de forma juridică în care se dă unui anumit proiect, să găsim mecanisme prin care putem să modernizăm infrastructura energetică. Tot ce înseamnă aceste CET-uri care folosesc tehnologie rusească vechi de 40-50 de ani în mai multe orașe importante din România trebuie să fie înlocuite într-un termen urgent, cât mai rapid cu noi centrale de cogenerare eficiente și economic și din punct de vedere a protecției mediului”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că, în acest sens a început analiza tehnică acum aproximativ două săptămâni în grupurile de lucru ale Ministerului împreună cu Primăria Municipului București.