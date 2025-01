Ministrul Energiei, Sebastian Burduja: încă 150 de milioane de euro investiţi în sectorul energetic românesc

„Vă anunţ că Ministerul Energiei lansează un nou apel de proiecte finanţate prin Fondul pentru Modernizare, pentru investiţii în capacităţi de stocare a energiei electrice (baterii). Apelul se desfăşoară sub forma unei proceduri de ofertare concurenţială, în care criteriul de selecţie al proiectelor este valoarea ajutorului de stat solicitat în euro pe MWh. Pot participa operatori economici din România – microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, mari companii, inclusiv întreprinderi nou înfiinţate şi regii autonome. Proiectele eligibile trebuie să vizeze construirea de noi capacităţi de stocare a energiei pe teritoriul României”, anunţă ministrul.

Burduja a precizat că bugetul total alocat acestei scheme de ajutor de stat este echivalentul a 150 de milioane de euro, bani nerambursabili proveniţi din Fondul pentru Modernizare. „Schema de ajutor de stat poate fi consultată pe site-ul oficial al Ministerului Energiei (link în primul comentariu), iar termenul limită pentru transmiterea observaţiilor asupra acesteia este 17 februarie 2025. Toate detaliile suplimentare şi informaţiile despre procedura de depunere a proiectelor vor fi disponibile pe pagina oficială a ministerului, energie.gov.ro”, a completat el.

„Deviza noastră la Ministerul Energiei rămâne neschimbată: investiţii, investiţii, investiţii. Fiecare proiect de investiţii, fiecare MW în plus în sistemul energetic naţional înseamnă şansa României de a avea facturi mai mici pentru români şi companiile româneşti. Mai mult, toate acestea ne vor aduce mai aproape de obiectivul zero: independenţa energetică a ţării, eliminarea importurilor şi transformarea României într-un mare producător la nivel european”, a spus, de asemenea, ministrul.

Burduja menţionează că, în acest caz, este vorba despre securitatea şi bunăstarea românilor, „dar şi de responsabilitatea noastră la nivel european: eliminarea şantajului energetic al Moscovei şi a dependenţei de resursele ruseşti. Sper să avem cât mai mulţi potenţiali beneficiari înscrişi pentru aceste finanţări. Vorbim despre proiecte potenţiale pe o zonă a sectorului energetic unde au existat evoluţii spectaculoase în ultimul an, dar unde există încă nevoi foarte mari. Stocarea energiei produse din surse verzi este una dintre marile provocări ale acestei perioade”.

El a amintit că „ fără dezvoltarea sectorului de stocare, nu poate avansa nici cel de producţie a energiei electrice, mai ales din surse regerabile, iar la Ministerul Energiei am făcut până acum ceea ce trebuie”.

„Am semnat deja contracte de 80 milioane EUR prin PNRR pentru capacităţi de stocare, am lansat apeluri de 150 milioane de eurp pentru baterii behind the meter şi pregătim alte 150 milioane EUR pentru baterii standalone, toate fondurile venind din Fondul pentru Modernizare. În doi ani, vrem să atingem 1000MW stocare”, încheie ministrul Energiei.