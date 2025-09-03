Nazare, după întâlnirea cu delegația FMI: Nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA

„Nu este vorba de vreun acord, este vorba de vizita uzuală pe care o fac în cooperare pentru a verifica starea economiei. La sfârșitul vizitei ne vor comunica concluziile. Avem evaluările făcute, avem o primă rundă de discuții făcute cu toți ordonatorii pe rectificare și în momentul când asamblăm toate aceste sume pe care le avem vom avea, bineînțeles, și aceste ținte, pe care în momentul de față, dat fi în sensibilitatea, momentul în care ne aflăm și dat fiind procedura de deficit excesiv, trebuie să le comunicăm și așa vom face”, spune Alexandru Nazare.

El a amintit despre măsurile din cele două pachete pentru reducerea deficitului bugetar.

„Evident că trebuie să luăm aceste măsuri atât pentru anul acesta, dar mai ales pentru anul viitor. Și aceste măsuri, odată implementate, cum este exemplul pachetului de administrație, odată pus în practică, ne ajută pentru atingerea revenirea în țintea de deficit în 2026, ceea ce este foarte important. Aceasta este așteptarea, atât a Comisiei, cât și a celorlalți. Nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA. Bun, că discuția, așa cum a menționat-o și premierul, discuția despre Horeca, despre TVA la Horeca, este cu totul altă discuție. Asta a fost un angajament și o discuție pe care am avut-o în momentul când am adoptat pachetul 1. Monitorizăm încasările și vom lua o decizie, bineînțeles, la finalul lunii septembrie, în octombrie”, încheie Nazare.