Numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut cu peste 3.000 în octombrie. Care e topul județelor

În luna octombrie, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 58.502 de imobile, cu 3.242 mai multe față de luna septembrie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna octombrie este cu 9.496 mai mic față de perioada similară a anului 2024.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 8.829, Ilfov – 3.981 și Cluj – 2.929. iar cele mai puține în Teleorman – 56, Covasna – 394 și Sălaj – 411.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Cluj-Napoca – 1.096, Brașov – 1.079 și Iași – 877, iar cele mai puține în Alexandria – 21, Slatina – 64 și Slobozia – 71.

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 34.084, cu 4.268 mai mic față de octombrie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.381, Constanța – 2.942 și Ilfov – 2.876.

Cele mai multe terenuri agricole au fost vândute în octombrie în județele Dolj – 1.341, Timiș – 613 și Buzău – 580, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).