Prima pagină » Economic » O mare companie aviatică anunță majorarea semnificativă a prețurilor biletelor și anularea unor zboruri

O mare companie aviatică anunță majorarea semnificativă a prețurilor biletelor și anularea unor zboruri din cauza crizei combustibililor. Măsura ar putea fi aplicată și de alte companii afectate și ele de criză.
sursa foro: pixabay
Petru Mazilu
24 mart. 2026, 19:30, Economic

O companie aeriană importantă i-a avertizat pe pasageri că ar putea exista o creștere cu 20% a prețului biletelor, potrivit Express. De asemenea, a anunțat că își reduce capacitatea de transport cu 5%. CEO-ul United Airlines Holdings Inc, Scott Kirby, a spus că scumpirea se va aplica dacă prețul combustibilului pentru avioane rămâne la fel de ridicat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Kirby a declarat pentru Bloomberg TV că experții companiei se așteaptă la o scădere a numărului de pasageri ca urmare a scumpirii. Totuși, cererea rămâne foarte puternică și nu a fost afectată nici măcar de reducerile de rute decise deja de United Airlines.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut cu 58%. Directorul general al United Airlines a declarat că majorările de prețuri la biletele de avion „probabil vor începe rapid” și ar putea adăuga cheltuieli anuale uimitoare, cu o valoare uimitoare de 11 miliarde de dolari.

Și alte mari companii analizează scenarii asemănătoare. Directorul general al Delta Air Lines, Ed Bastian, a spus că majorarea prețului combustibilului pentru avioane a adăugat costuri de până la 400 de milioane de dolari numai în martie. De asemenea, American Airlines se așteaptă la o cheltuială suplimentară asemănătoare în primul trimestru.

În Europa, directorii de la Lufthansa și Air France-KLM au avertizat că stocurile de combustibil pentru avioane s-ar putea epuiza dacă perturbările continuă. Cele două companii iau în calcul să majoreze prețurile biletelor pe distanțe lungi.

