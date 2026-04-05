OPEC+ anunță o majorare simbolică a producției de petrol pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

OPEC+ a decis duminică să majoreze cu 206.000 de barili de petrol pe zi cotele de producție pentru luna mai, însă creșterea este în mare parte simbolică, deoarece principalii producători nu pot livra volume suplimentare din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Iulian Moşneagu
05 apr. 2026, 18:19, Economic

Decizia vine în contextul în care Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută pentru transportul petrolului la nivel mondial, este practic blocată de la sfârșitul lunii februarie, în contextul războiului dintre SUA, Israel și Iran, notează Reuters.

Din acest motiv, exporturile unor membri importanți ai OPEC+, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak, au fost afectate.

Creșterea de 206.000 de barili pe zi reprezintă mai puțin de 2% din volumul pierdut din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz. Totuși, surse Reuters din cadrul alianței spun că măsura arată disponibilitatea grupului de a majora rapid producția imediat ce traficul prin strâmtoare va reveni la normal.

Prețurile petrolului au urcat aproape de 120 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, iar scumpirea carburanților pune presiune pe consumatori și companii din întreaga lume. Analiștii de la JPMorgan avertizează că prețul ar putea trece de 150 de dolari dacă blocajele din Ormuz continuă și în luna mai.

OPEC+ a transmis și că este îngrijorată de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune, care afectează aprovizionarea și ar putea întârzia revenirea producției la nivel normal chiar și după încheierea conflictului.

