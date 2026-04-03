Experții americani afirmă că atacurile SUA asupra Iranului ar putea constitui crime de război

Peste 100 de experți în drept internațional din SUA, au semnat o scrisoare deschisă în care afirmă că atacurile SUA din Iran ar putea reprezenta crime de război, în timp ce Trump a reiterat că va continua atacurile asupra Iranului.
Experții americani afirmă că atacurile SUA asupra Iranului ar putea constitui crime de război
școala elementară de fete din Iran lovită în 28 februarie 2026/sursa foto: X
Daiana Rob
03 apr. 2026, 03:51, Știri externe

Peste 100 de experți în drept internațional din Statele Unite, inclusiv de la universități precum Harvard, Yale, Stanford și Universitatea din California, au afirmat într-o scrisoare publicată, joi, că acțiunile forțelor armate ale SUA, dar și declarațiile înalților oficiali americani „suscită îngrijorări serioase cu privire la încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, inclusiv posibile crime de război”, potrivit Reuters. 

Scrisoarea deschisă a fost publicată pe site-ul revistei de politică „Just Security”. Documentul publicat a menționat, în special, o declarație a lui Trump dată la jumătatea lunii martie, în care președintele SUA preciza că ar putea lansa atacuri asupra Iranului „doar de dragul distracției”.

În document au fost citate și declarațiile șefului pentagonului Pete Hegseth, tot de la începutul lunii martie, în care acesta a precizat că SUA nu luptă respectând „reguli stupide de implicare”.

Experții în drept internațional s-au declarat „serios îngrijorați de atacurile care au lovit școli, unități medicale și locuințe”, menționând atacul asupra școlii din Iran, din prima zi a războiului.

Reamintim că, în luna martie, Armata SUA a precizat că a înăsprit derularea anchetei privind atacul asupra școlii de fete din 28 februarie, după ce investigațiile realizate de publicații au precizat că armata americană ar putea fi responsabilă. Semiluna Roșie Iraniană a precizat că 175 de civili au fost uciși în atac.

Reamintim că, în primul discurs al lui Donald Trump la Casa Albă, încă de la începutul războiului din Orient, Trump a precizat că atacurile asupra Iranului ar mai putea continua încă două sau trei săptămâni, amenințând și că va lovi infrastructura energetică a Iranului, precum centralele electrice și stațiile de desalinizare.

