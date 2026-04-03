Rămășițe umane descoperite pe o navă thailandeză avariată în Strâmtoarea Ormuz

Ministerul Afacerilor Externe din Thailanda a anunțat vineri, într-un comunicat, că rămășițe umane au fost găsite la bordul navei cu pavilion thailandez care a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz luna trecută, scrie CNN.

Nava, denumită Mayuree Naree, se afla în tranzit în dimineața zilei de 11 martie, când a fost lovită în partea din spate. Impactul a provocat un incendiu puternic în sala motoarelor, ceea ce a dus la avarii și la pătrunderea apei în interior.

Potrivit informațiilor furnizate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, atacul a avut loc după ce nava ar fi ignorat avertismentele și ar fi încercat să treacă prin zonă fără autorizare.

După incident, Marina Omaneză a intervenit și a reușit să salveze 20 de membri ai echipajului, care au fost transportați în orașul Khasab. Ulterior, aceștia au ajuns în siguranță la Bangkok.

Cu toate acestea, trei marinari au fost declarați dispăruți.

Compania proprietară a navei, Precious Shipping PLC, a angajat o echipă specializată de căutare și salvare care a efectuat o inspecție a zonelor accesibile ale navei, care a fost avariată de incendii și inundată, a declarat vineri Ministerul de Externe al Thailandei.

„Echipa a găsit rămășițe umane în zona avariată de la bord, dar nu a putut verifica sau identifica aceste rămășițe”, se arată în comunicat. Familiile marinarilor dispăruți au fost anunțate, mai este menționat.