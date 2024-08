Operaţiune secretă a reţelei Lidl: Din umbră, cel mai mare retailer european şi-a ridicat un imperiu de care nu ştia nimeni

Începând cu un sistem construit pentru uz intern în 2021, Schwarz Group, proprietarul Lidl, oferă acum servicii de cloud computing şi securitate cibernetică clienţilor corporativi.

Unitatea sa IT, Schwarz Digits - care a devenit o divizie operaţională de sine stătătoare în 2023 - a semnat contracte cu clienţi precum cel mai mare grup de software din Germania, SAP, cel mai titrat club de fotbal din ţară, Bayern München, şi portul Hamburg. Anul trecut, unitatea a generat vânzări anuale de 1,9 miliarde de euro şi are 7 500 de angajaţi.

„Nu am început cu o motivaţie comercială în minte, ci am vrut doar să ne satisfacem propriile nevoi”, a declarat Christian Müller, co-director executiv al Schwarz Digits, pentru Financial Times într-un interviu rar. „Suntem pe o cale de creştere foarte abruptă”.

Un principal argument de vânzare al serviciului său este faptul că toate datele clienţilor sunt prelucrate şi stocate exclusiv în Germania şi Austria, care au legi stricte privind confidenţialitatea şi protecţia datelor.

Atunci când Schwarz, o companie privată cu vânzări anuale de 167,2 miliarde EUR, a început să exploreze noi opţiuni pentru stocarea datelor, „nu a dorit să depindă de terţi”, a declarat Müller.

Iar dacă nu exista nicio opţiune germană, dorea cel puţin să utilizeze un furnizor european şi să evite stocarea datelor în alte jurisdicţii. După ce a ajuns la concluzia că niciun furnizor existent nu îi poate satisface nevoile, compania a decis să îşi înfiinţeze propriul serviciu cloud.

„Avem o mulţime de date extrem de sensibile”, a declarat Müller, cum ar fi modelele de vânzări pentru magazinele individuale, calculele preţurilor, informaţii despre clienţi din programul de fidelizare al Lidl şi detalii despre cei 575 000 de angajaţi ai grupului.

După ce Lidl şi-a pus în funcţiune propriul cloud, a descoperit curând că şi alte întreprinderi germane îşi puneau aceleaşi întrebări cu privire la dorinţa de a utiliza cele mai mari servicii cloud din SUA şi China.

CITEŞTE CONTINUAREA PE ZIARUL FINANCIAR