Patronatele din industria alimentară cer renunţarea la preţurile plafonate

Federaţia Romalimenta transmite că a înţeles imperativul verii 2023 - calmarea inflaţiei alimentare şi atenuarea efectelor ei asupra populaţiei, participând activ la finisarea mecanismelor instituite prin OUG 67 şi abţinându-se de la orice comentarii contestatare.

„Suntem conştienţi că există situaţii excepţionale când, in extremis, se impune ca statul să regleze înţelept tensiuni extreme din piaţă şi, ca atare, am înţeles cu toţii că, timp de 3 luni, putem suporta decent constrângerile OUG 67. Între timp, însă, am asistat la prelungirea şi extinderea măsurilor, iar acum se vorbeşte apăsat despre generalizarea şi, practic, eternizarea plafonării, încat ne intrebăm dacă în Constituţie mai e scris că avem economie liberă de piaţă? Aşa cum am arătat în repetate rânduri, intervenţia statului în piaţă este, uneori, un rău necesar, cu condiţia ca ea să aibă un caracter excepţional şi limitat în timp şi ca arie, ceea ce nu este cazul acum: ce s-a dorit pentru 3 luni a ajuns deja la un an şi jumătate, iar de la 14 produse ajungem la toate, şi fără niciun termen”, transmite federaţia.

Aceasta consideră că măsura este nejustificată şi „extrem de păgubitoare”, nu există niciun argument viabil care să o fundamenteze, astfel încât cere reintrarea în normalul economiei de piaţă.

Federaţia se întreabă: „De ce niciun alt stat UE nu a aplicat-o, deşi toate au trecut prin inflaţia alimentară? De ce nu o aplică statul în propriile companii, cele energetice, de exemplu? De ce nu o facem universală, şi în chimie, construcţii, bănci, servicii, etc?”.

„În concluzie, cerem reintrarea pe traseul normal al economiei de piaţă, pentru că, deşi într-un mediu confuz şi tensionat, nu suntem în stare de razboi şi, de altfel, nici măcar Ucraina nu se gandeşte la asemenea intervenţii”, arată sursa citată.

Pe de altă parte, asociaţia BIO România transmite că apreciază şi susţine plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare româneşti.

Conform asociaţiei, măsura va avea un dublu impact pozitiv: preţurile la raft vor fi mai mici, iar producătorii agricoli şi procesatorii nu vor fi afectaţi. Dimpotrivă preţul la raft fiind mai mic vânzările vor creşte, inclusiv cifra de afaceri a magazinelor, iar adaosul diferenţiat între produsele de import şi cele româneşti vor tinde spre egalizare.

„Astfel, preţurile la Alimentele fabricate în România vor avea un adaos asemănător cu produsele similare din import. Românii care vor dori să cumpere româneşte vor avea un preţ mai mic la raft”, adaugă asociaţia.