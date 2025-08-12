Prima pagină » Economic » „Planul bate impulsul”. Cum explică Alexandru Chirilă momentul potrivit pentru achiziții mari la Pastila Fianciară by Mediafax

„Planul bate impulsul”. Cum explică Alexandru Chirilă momentul potrivit pentru achiziții mari la Pastila Fianciară by Mediafax

În ediția din 12 august a emisiunii „Pastila Financiară”, realizată de Adrian Artene și Alexandru Chirilă, discuția a ajuns la tema achizițiilor majore din viață – de la casă și mașină, până la educație. Alexandru Chirilă a subliniat că acestea trebuie făcute rar și doar în baza unui plan bine definit.
„Trei întrebări înainte de a cumpăra o casă”. Testul de bun simț, la Pastila Financiară Financiară by Mediafax 
„Trei întrebări înainte de a cumpăra o casă”. Testul de bun simț, la Pastila Financiară Financiară by Mediafax 
Guvernatorul BNR despre recesiune: Nu suntem în recesiune, dar există acest risc
Guvernatorul BNR despre recesiune: Nu suntem în recesiune, dar există acest risc
„Vacanțele nu trebuie să vină cu rate la pachet”. Lecția lui Alexandru Chirilă despre bugetare și dorințe costisitoare la Pastila Financiară by Mediafax 
„Vacanțele nu trebuie să vină cu rate la pachet”. Lecția lui Alexandru Chirilă despre bugetare și dorințe costisitoare la Pastila Financiară by Mediafax 
„Selfie-urile nu aduc dividende”. Lecția de educație financiară sub influența social media, la Pastila Financiară by Mediafax
„Selfie-urile nu aduc dividende”. Lecția de educație financiară sub influența social media, la Pastila Financiară by Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Mădălina Dinu
12 aug. 2025, 12:31, Economic

„Achizițiile mari se fac prin bugetare foarte clară și un plan și o execuție perfecte. Fără ele nu fac achiziții mari, pentru că altfel duc la greșeli fatale și faliment personal”, a explicat Chirilă în noul episod Pastila Financiară.

El a amintit cazuri de sportivi de performanță care, deși au câștigat milioane, au ajuns în faliment după ce au risipit banii și nu au investit pentru a genera venituri pasive: „Au fost nevoiți să vândă case și terenuri doar pentru a-și păstra un nivel de trai pe care nu și-l mai permiteau”.

Pentru bunurile mai mici, precum electrocasnicele sau echipamentele electronice, Chirilă recomandă fie apelarea la fondul de urgență dacă acestea se defectează, fie înlocuirea lor doar atunci când veniturile pasive pot acoperi costul. „Dacă veniturile mele pasive pot acoperi acea investiție pe termen scurt sau mediu, atunci fac achiziția. Pe termen lung, ea devine periculoasă”, a avertizat acesta.

Mesajul final: deciziile de cumpărare trebuie să fie ghidate de planificare și nu de impuls, pentru a evita capcana cheltuielilor care subminează stabilitatea financiară.