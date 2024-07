Pluxee, partenerul global pentru beneficii extrasalariale şi soluţii pentru creşterea implicării angajaţilor, anunţă schimbări în conducerea business-urilor din România şi Bulgaria pentru a accelera implementarea strategiei de creştere a companiei

Pluxee România şi Bulgaria anunţă o schimbare strategică a echipei de management, menită să consolideze angajamentul de creştere a companiei, ca partener global în beneficii extrasalariale şi soluţii pentru creşterea implicării angajaţilor. Începând cu 22 iulie 2024, Gabor Olajos, care a ocupat anterior funcţia de Chief Operating Officer, Pluxee Bulgaria, va prelua rolul de Country Managing Director pentru Pluxee România şi Bulgaria.

Cu peste 20 de ani de experienţă în vânzări şi managementul afacerilor, Gabor Olajos face parte din echipa Pluxee din 2001, când s-a alăturat entităţii din Ungaria (pe atunci Sodexo Ungaria). Din rolul său de director de vânzări la Pluxee Ungaria, Gabor a jucat un rol important în consolidarea poziţiei de lider a companiei. În 2016, Gabor Olajos s-a alăturat echipei din România în calitate de Sales Director şi a avut o contribuţie esenţială în procesul de tranziţie digitală a companiei, de la voucherele tradiţionale, pe hârtie, la cele electronice. În acelaşi timp, el a implementat o strategie bazată pe date pentru eficientizarea vânzărilor şi a contribuit la consolidarea poziţiei de lider a companiei în special în sectorul de turism, unde cota de piaţă a companiei a crescut la peste 50%. În 2021, Gabor Olajos a fost promovat în funcţia de Chief Operating Officer pentru Pluxee Bulgaria, continuând dezvoltarea business-ului şi susţinând procesul de schimbare al companiei în vederea digitalizării tichetelor de masă. Sub conducerea sa, Pluxee Bulgaria a făcut tranziţia la un mod de lucru digital, ceea ce a dus la o creştere de zece ori a afacerilor, asigurând totodată cu succes trecerea la noua identitate de brand.

"Sunt entuziasmat să revin în România pentru a continua proiectele remarcabile realizate de Manuel Fernandez Amezaga şi echipa sa. În urma lansării cu succes a noului brand care a poziţionat Pluxee ca jucător cheie în cadrul industriei de beneficii extrasalariale şi soluţii pentru creşterea implicării angajaţilor, sunt încrezător că, împreună cu echipa extrem de talentată de aici, suntem pregătiţi să ne consolidăm rolul de partener global şi lider de opinie pentru comunitatea noastră de business formată din peste 35.000 de clienţi, 2 milioane de angajaţi şi peste 55.000 de locaţii comerciale. Obiectivul meu este de a impulsiona iniţiativele inovatoare marca Pluxee şi de a consolida parteneriatul nostru cu sectorul IMM-urilor, accelerând în acelaşi timp eforturile către o companie locală sustenabilă, cu o contribuţie semnificativă la obiectivul ambiţios de reducere a amprentei de carbon la nivel global", a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România şi Bulgaria.

Gabor Olajos preia rolul deţinut anterior de Manuel Fernandez Amezaga, care a fost promovat ca Chief Revenue Growth Officer pentru America Latină (Zona Spaniolă). Manuel Fernandez Amezaga, care s-a alăturat, de asemenea, Comitetului Executiv Global pentru Pluxee, a ocupat funcţia de CEO Pluxee România şi Bulgaria începând cu august 2020.

"Sunt mai mult decât recunoscător pentru oportunitatea extraordinară de a lucra cu echipele Pluxee din România şi Bulgaria. Împreună, nu numai că am lansat cu succes noul nostru brand şi am făcut tranziţia către o companie inovatoare, axată pe digitalizare, dar ne-am şi consolidat poziţia de partener principal de beneficii pentru angajaţii din România. Sunt încrezător că Gabor Olajos va continua activitatea de succes a companiei şi va întări angajamentul faţă de partenerii noştri şi angajaţii acestora", a adăugat Manuel Fernandez Amezaga, Chief Revenue Growth Pluxee for Hispanic Latin America.

În rolul de Country Operating Director al Pluxee Bulgaria, compania l-a numit pe Marius Popescu, care a deţinut anterior poziţia de Sales Director în România. Cu o vechime de peste 24 de ani în cadrul companiei, Marius a jucat un rol cheie în transformarea digitală a portofoliului de produse al companiei, având în acelaşi timp un rol strategic în implementarea unor parteneriate importante precum cel cu MyBenefits, platforma de loializare si beneficii pentru angajati şi The Happiness Index, platformă bazată pe neuroştiinţe care ajută organizaţiile să măsoare principalii factori de implicare şi fericire a angajaţilor pentru a-şi îmbunătăţi strategia de resurse umane.

Despre Pluxee România