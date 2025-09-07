Prețurile alimentelor la nivel mondial, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani

Indicele FAO al prețurilor la alimente, care măsoară modificările prețului unui coș de cumpărături de bază comercializate la nivel internațional, s-a situat la 130,1 puncte în august, comparativ cu o valoare revizuită de 130,0 în iulie. Acesta a fost cu 6,9% mai mare decât în ​​urmă cu un an, scrie ESM.

Aceasta a fost cea mai mare valoare din februarie 2023, dar totuși cu 18,8% sub vârful atins în martie 2022, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Prețurile uleiului vegetal au crescut cu 1,4% în august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Uleiurile de palmier, floarea-soarelui și rapiță au fost stimulate de planurile Indoneziei de a-și extinde obligativitatea utilizării biodieselului, în timp ce uleiul de soia a scăzut pe fondul așteptărilor privind o ofertă amplă.

Indonezia depune eforturi pentru a crește conținutul obligatoriu de ulei de palmier din biodieselul său, în încercarea de a reduce dependența de combustibilii fosili importați.

Prețurile cerealelor au scăzut pentru a cincea lună consecutiv, cu 0,8% mai puțin decât în ​​iulie.

Prețurile grâului au scăzut pe fondul recoltelor mari din Uniunea Europeană și Rusia.

Prețurile porumbului au crescut, determinate de cererea mai mare de furaje și etanol din SUA.

Prețurile orezului au scăzut, în principal din cauza scăderii prețurilor indiene la minimele ultimilor trei ani, pe fondul slăbiciunii rupiei și al concurenței intense dintre exportatori.

Alte mărfuri

Indicele prețurilor cărnii a crescut cu 0,6%, atingând un nivel record, determinat de cererea puternică de carne de vită din Statele Unite și China.

Prețurile cărnii de ovine au crescut, cele de porc s-au menținut constante, iar prețurile cărnii de pasăre au scăzut din cauza abundenței ofertelor din Brazilia.

Prețurile lactatelor au scăzut cu 1,3%, pe măsură ce cotațiile untului, brânzei și laptelui praf integral au scăzut din cauza cererii scăzute de pe piețele asiatice.

Prețurile zahărului au crescut ușor cu 0,2% după cinci luni de scădere, deoarece îngrijorările legate de randamentele trestiei de zahăr din Brazilia și cererea globală mai puternică au depășit perspectivele îmbunătățite ale recoltelor din India și Thailanda.

Într-un raport separat, FAO a prognozat o producție globală record de cereale de 2,961 miliarde de tone în 2025, față de 2,925 miliarde de tone cât se estimase anterior. Se preconizează că producția va fi cu 3,5% mai mare decât cea din urmă cu un an, în principal datorită perspectivelor îmbunătățite pentru porumb.

Previziunile privind producția de porumb au crescut în Statele Unite, Brazilia și Mexic, determinate de randamente record și de extinderea suprafeței cultivate. Se preconizează că producția din UE va scădea din cauza vremii secetoase și a randamentelor reduse.