Creşte indignarea chinezilor împotriva politicii represive pe care a adoptat-o gigantul asiatic Foxconn. Proteste la scară largă au izbucnit în China la fabrica de telefoane iPhone a celor de la Foxconn, provincia Zhengzhou, în partea centrală a ţării, arată imaginile difuzate pe Weibo şi pe Twitter.

Videourile publicate aztăzi, 23 noiembrie, arată sute de muncitori chinezi indignaţi manifestând pe o stradă, în timp ce unii se luptă cu poliţiştii.

Unele imagini indică lucrători care se plâng de mâncarea oferită, în timp ce alţii susţin că nu au primit bonusurile promise. Proteste la fabrica Foxconn au început încă din zori, la ora 5.00. Poliţia a folosit gaze lacrimogene, muncitorii rau replicat aruncând cu stingătoarele de incendiu.

Ciocnirile vine după aproape o lună de restricţii dure anti-Covid. În zori, muncitorii au ieşit din cămine, începând să împingă paznicii şi să înlăture baricadele.

Potrivit unor martori, protestul a izbucnit din cauza salariilor neplătite şi a restricţiilor împotriva virusului. Principala fabrică din Zhengzhou, „iPhone City”, care are aproximativ 200.000 de muncitori, a început să aplice măsuri stricte de izolare a virusului în octombrie, în conformitate cu strategia de toleranţă zero a guvernului de la Beijing.

BREAKING :



Protests break out at World's biggest iPhone factory in Zhengzhou,China over strict lockdown guidelines.



China has logged over 253000 cases in 3 weeks. #China #chinalockdown pic.twitter.com/k3DvRgZsac