Regatul Unit concurează cu Germania pentru a deveni cea mai mare piaţă europeană pentru vehiculele electrice

Conform cifrelor furnizate de Society of Motor Manufacturers and Traders, vehiculele electrice au reprezentat 19,6% din maşinile noi vândute în Regatul Unit anul trecut, informează Financial Times.

Numărul total de vehicule electrice vândute în Regatul Unit a crescut cu 21%, ajungând la un număr record de 382.000 în cursul anului, mai mare decât cele 347.048 vândute în Germania între ianuarie şi noiembrie. Vânzările de vehicule electrice în Germania au scăzut cu 26% anul trecut, după ce subvenţiile au fost reduse. O cifră anuală a vânzărilor în Germania urmează să fie publicată la sfârşitul acestei luni.

„Ne vom lupta pentru primul loc”, a declarat şeful SMMT, Mike Hawes. „Va fi o confruntare între cele două pieţe”.

În ciuda creşterii puternice a vânzărilor, Hawes a avertizat că cererea pentru vehiculele electrice rămâne slabă, doar unul din 10 consumatori privaţi alegând un model electric. Acest lucru a forţat mulţi producători auto să ofere stimulente pentru a convinge consumatorii să cumpere vehicule electrice, în timp ce se străduiesc să îndeplinească cerinţele guvernului britanic privind vehiculele cu emisii zero.

Sistemul actual impune ca un anumit procent din vânzările anuale ale fiecărui producător de automobile să fie reprezentat de vehicule cu emisii zero, procentul crescând anual de la 22% în 2024 la 28% în acest an, ajungând la 80% în 2030.