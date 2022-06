România a depăşit în 2021 Grecia la puterea de cumpărare. Datele Eurostat

În total, nouă state europene au o putere de cumpărare peste media UE, respectiv Luxembourg, Danemarca, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Suedia, Finlanda şi Franţa.

În 13 state, puterea de cumpărare a fost cu maxim 25% sub media UE, dar diferenţele de la stat la stat au fost semnificative. Italia, Lituania, Cipru şi Irlanda au un nivel de până în 10% sub medie, în timp ce Slovenia, Spania, Cehia, Polonia, Portugalia, Malta şi România au înregistrat procente cuprinse între 11% şi 20% sub media Uniunii.

Estonia şi Grecia au un consum individual cu 21%, respectiv 23% sub media UE.

Alte cinci state au o putere de cumpărare cu peste 25% mai mică decât media europeană: Croaţia, Letonia, Ungaria,Slovacia şi pe ultimul loc Bulgaria, cu 37% sub medie.

În acelaşi timp, PIB per capita, indicator al activităţii economice, a variat între 55% din media UE în Bulgaria şi 277% în Luxembourg. În 10 state membre, acest indicator s-a situat peste media UE în 2021.

Raportat la Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, România a depăşit în 2021 Estonia, Grecia, Croaţia, Letonia, Slovacia, Ungaria şi Bulgaria.