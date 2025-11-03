România reia după opt ani Comisia Mixtă Economică cu India

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a anunțat luni reluarea Comisiei Mixte Economice România-India, suspendată din 2016.

Evenimentul are loc la București, în prezența ministrului de stat pentru comerț și industrie al Indiei, Hotin Prasada, care conduce o delegație de afaceri din această țară.

„Ne asigurăm că oprim scăderea volumului din relațiile comerciale, anul trecut acestea au scăzut de la 1,7 miliarde de dolari în 2023 la doar 1 miliard în 2024”, a scris Țoiu pe Facebook, subliniind că România dorește o relansare rapidă a dialogului economic.

Comisia este coprezidată, din partea României, de ministrul economiei Radu Miruță.

Potrivit șefei diplomației române, obiectivul principal este creșterea investițiilor și stimularea cooperării în domenii precum energia regenerabilă, tehnologiile avansate, IT&C și conectivitatea.

Oana Țoiu a precizat că discuțiile cu oficialul indian continuă dialogul purtat anterior la New York cu ministrul indian de externe, Subrahmanyam Jaishankar, în marja Adunării Generale ONU.

De asemenea, ministrul a evidențiat rolul portului Constanța ca hub logistic la Marea Neagră și punct de tranzit pentru produsele indiene, în perspectiva semnării acordului de liber schimb UE-India.

Totodată, România și-a exprimat îngrijorarea față de finanțarea indirectă a Rusiei prin legături economice globale, mai ales în domeniul energiei.

„Nu sunt adepta așteptării unor decizii europene pentru a ne urmări propriile interese, aliniate cu cele comune. Nu ne permitem să așteptăm ca să creștem relațiile economice și investițiile comune”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.