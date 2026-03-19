Prima pagină » Economic » Semnal de alarmă de la un laureat Nobel pentru economie: Europa trebuie să oprească declinul tehnologic

Europa trebuie să facă mai mult pentru a stimula inovația și să nu se mai bazeze pe alte regiuni ale lumii pentru progres tehnologic, a declarat Philippe Aghion, care a câștigat Premiul Nobel pentru economie în 2025.
Iulian Moşneagu
19 mart. 2026, 13:14, Economic

Europa „a fost un fel de «Frumoasa Adormită» în ultimii 30–40 de ani”, a declarat economistul francez pentru Bloomberg, la Paris, adăugând că țările europene au mizat prea mult pe SUA și pe alți parteneri, fără să investească suficient în tehnologii de vârf și în apărare.

„Acum europenii își dau seama, sper, că trebuie să se bazeze mai mult pe ei înșiși decât în trecut. Și trebuie să inverseze acest declin tehnologic pe care l-au experimentat”, a spus el.

Performanța slabă a Europei în materie de inovare a fost identificată drept una dintre principalele cauze ale pierderii competitivității, inclusiv într-un raport realizat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.

Liderii Uniunii Europene, reuniți joi la Bruxelles, urmează să discute despre acest aspect, însă conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu riscă să le deturneze atenția.

Aghion a indicat și principalele slăbiciuni ale Uniunii Europene: lipsa unei piețe unice reale pentru bunuri și servicii și absența unor piețe de capital bine integrate.

„Avem nevoie de mai mult capital de risc pentru ca startup-urile să își asume riscuri și de mai mulți investitori instituționali”, a spus el. „Nu avem suficienți. Acesta este ecosistemul pe care trebuie să îl construim.”

