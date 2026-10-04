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Traian Băsescu, previziune pentru cursul euro: Mâine vom avea o revenire la 5,27

Traian Băsescu, fostul președinte al României, face o predicție la Digi24 legată de cursul euro și spune că acesta va scădea, începând de luni, la 5,27. Fostul șef de stat pune deprecierea leului pe seama așteptării raportului S&P.
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Coralia Frigea
04 oct. 2026, 22:43, Economic
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Traian Băsescu, fostul președinte al României, face predicții legate de cursul euro și spune că, începând de luni, acesta va reveni la 5,27, valoarea la care era înainte de ultima desemnare făcută de Nicușor Dan.

„După părerea mea, mâine vom vedea o ajustare a cursului în scădere a euro. Nu se va continua deprecierea leului. Acest curs a fost stabilit înainte să avem raportul Standard & Poor’s. Deci cred că mâine vom avea o reacție bună, o revenire a cursului la un 5,27”, a declarat Traian Băsescu, într-un interviu acordat Digi24.

De ce s-a depreciat leul. Explicația unui fost președinte

Băsescu spune că unii investitori și-au luat o măsură de siguranță, chiar înainte ca agenția de rating Standard & Poor’s să se pronunțe, și s-au retras de pe piața românească.

„Acum raportul este cunoscut în piață. România n-a fost downgradată. Deci ar trebui să-și revină cursul la o valoare acceptabilă. A fost așteptarea și unii investitori au vrut să evite riscul. Riscul junkului. Și atunci s-au retras din piață. Au retras bani. Banca Națională a trebuit să lupte băgând în piață euro, dar n-a reușit să țină cursul la cursul precedent celui de acum”, a explicat fostul președinte.

Verdictul S&P a venit vineri seara și a clasificat România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. În caz contrar, România risca să fie retrogradată la junk, categorie nerecomandată investițiilor străine.

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