Trump spune că va fi o insulta la adresa SUA dacă nu i se va acorda Premiul Nobel pentru Pace

Președintele Donald Trump a declarat marți, că ar fi „o insultă” dacă nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace.

Într-un discurs susținut la Quantico, Virginia, în fața liderilor militari americani, Trump a afirmat că premiul ar putea fi acordat „unui tip care nu a făcut absolut nimic”, subliniind realizările sale în încheierea mai multor conflicte.

„Ar fi o mare insultă la adresa țării noastre”, a fost concluzia lui Trump.

Discursul, considerat neobișnuit prin contextul și audiența sa, a stârnit reacții pe scena politică americană.

Macron: Dacă Trump vrea Premiul Nobel pentru Pace, trebuie să oprească războiul din Gaza

Dacă președintele american Donald Trump vrea cu adevărat să câștige Premiul Nobel pentru Pace, trebuie să oprească războiul din Gaza, a declarat recent președintele Franței, Emmanuel Macron, scrie Reuters.

„Există o singură persoană care poate face ceva în această privință, iar aceea este președintele Statelor Unite. Motivul pentru care el poate face mai mult decât noi este că noi nu furnizăm armele care fac posibil războiul din Gaza. Noi nu furnizăm echipamente care permit purtarea războiului în Gaza. Statele Unite ale Americii o fac”, a afirmat Macron.

Ce șanse are Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace

În iulie 2025, Trump l-ar fi apelat telefonic, fără avertisment, pe ministrul norvegian de finanțe Jens Stoltenberg, discutând despre tarife dar și exprimându-și dorința de a primi Premiul Nobel. Stoltenberg a confirmat convorbirea, dar nu a oferit detalii despre partea legată de Nobel.

Donald Trump a fost nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2025 de diverse persoane și state, inclusiv de către Israel, Pakistan, Cambodgia și Azerbaidjan, pentru implicarea sa în acorduri de pace.

Membri ai Comitetului Nobel din Norvegia au exprimat rezerve față de candidatura lui Trump, considerând cariera sa lipsită de coerență și prea controversată pentru o astfel de distincție prestigioasă.

În ciuda nominării publice, regula Nobel prevede că un nume propus nu constituie neapărat și susținere din partea comitetului. Nominalizările sunt disponibile doar pentru comitet și nu sunt confirmate public timp de 50 de ani, scrie Washington Post.