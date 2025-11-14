Tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Pitești prinde contur. Circulația ar putea fi deschisă în 2026. VIDEO

Constructorul austriac Porr este mobilizat în șantier cu 550 de muncitori și 170 de utilaje. Ritmul alert al lucrărilor crește șansele deschiderii circulației în 2026, cu un an mai devreme decât termenul contractual.

Tunelul Momaia, finalizat structural

Cea mai importantă realizare de pe această secțiune este finalizarea structurii de rezistență la ambele galerii ale tunelului Momaia, în lungime totală de 1,35 kilometri.

Acum sunt montate instalațiile de siguranță în interiorul galeriilor. În următoarele zile va începe turnarea betonului rutier pe căile de rulare din tuneluri, o etapă esențială pentru punerea în funcțiune a acestei infrastructuri.

Lucrări intense pe întreaga secțiune

Pe lângă tunelul Momaia, lucrările avansează rapid pe mai multe fronturi ale acestei secțiuni de 9,8 kilometri. Se lucrează la așternerea asfaltului pe mai multe sectoare ale autostrăzii, la placa de suprabetonare a podului de la kilometrul 82+346. Sunt finalizate deja 11 din cele 12 poduri de pe traseu.

De asemenea, se execută sistemele de scurgere a apei și construcția clădirilor tehnice ale tunelului, necesare pentru funcționarea și întreținerea acestei infrastructuri complexe.

Posibilă deschidere în 2026

Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor pe secțiunea 4 este anul 2027. Însă, dacă se mențin ritmul actual al activităților și mobilizarea pe șantier, este foarte posibil ca circulația să fie deschisă anul viitor, în 2026, cu un an mai devreme decât prevăzut inițial.

Contractul pentru secțiunea 4 Curtea de Argeș-Tigveni, în valoare de 1,54 miliarde de lei fără TVA, este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.