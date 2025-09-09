Urmărit din categoria Most Wanted, adus în țară din Marea Britanie

Potrivit polițiștilor, bărbatul era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare.

Bărbatul va fi adus din Marea Britanie și va fi introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

IGPR anunțăc ă de la începutul anului până în 1 septembrie, prin intermediul Biroului SIRENE și al Biroului Național Interpol, au fost localizate în afara țării 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării către România, în baza mandatelor emise de autoritățile judiciare române.

Astfel, au fost aduse în țară 769 de persoane, 535 fiind preluate din străinătate de către escorte ale Poliției Române, în timp ce 234 de persoane au fost aduse în România de escorte ale altor state.

Totodată, 6 persoane au fost transferate în străinătate de către polițiștii Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, în cadrul a 6 misiuni planificate.

Cele mai multe persoane au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franța.

De asemenea, 325 de persoane au fost predate din România în alte state, cele mai multe fiind predate către Germania, Austria, Franța și Italia.

Pentru 21 de persoane, procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt în curs de soluționare de către autoritățile judiciare din statele în care au fost depistate.