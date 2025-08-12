„Vacanțele nu trebuie să vină cu rate la pachet”. Lecția lui Alexandru Chirilă despre bugetare și dorințe costisitoare la Pastila Financiară by Mediafax 

Alexandru Chirilă a atras atenția că mulți români uită fundamentul bugetării și se concentrează doar pe costurile de transport și cazare, ignorând cheltuielile care pot ajunge să depășească aceste sume – mâncarea, băuturile și activitățile recreative.

„Cei mai mulți preferă să își facă credite sau să cheltuie toate economiile strânse într-un an pentru șapte zile de vacanță. Fundamentul principal este bugetarea. Și bugetarea pleacă de la transport, cazare, mâncare. Dar să nu uităm de faptul că avem două, trei mese pe zi pe care trebuie să le luăm. Avem și consumăm băuturi carbo-gazoase sau alcoolice.

Și, pe lângă asta, vrem să vizităm sau vrem să ne bucurăm și de alte activități. Și atunci, cu cât îmi planific mai bine activitățile și vacanța în cele mai mici detalii, cu atât văd care este bugetul pe care mi-l permit pentru vacanța. Să nu omitem nici shopping-ul”, a spus acesta.

Planificarea vacanței trebuie să țină cont de etapa vieții

În opinia sa, planificarea trebuie să țină cont de etapa vieții în care ne aflăm și de obiectivele financiare: pensie, achiziția unei locuințe, a unei mașini sau a unei a doua proprietăți. „Scopul vacanței este să mă întorc cu creierul relaxat, pregătit pentru un nou ciclu de muncă, nu plin de datorii și credite”, a subliniat Chirilă.

El a atras atenția și asupra tentației de a depăși propriile limite financiare pentru a afișa un stil de viață peste posibilități: „E firesc să vrem o casă mai bună, o mașină mai bună, haine mai calitative. Dar la fel de firesc este să ne controlăm ieșirile și să înțeleg cât îmi este plapuma”.

Chirilă a dat exemple de familii care s-au destrămat din cauza unui stil de viață finanțat pe datorie, fără economii sau investiții. Soluția, spune el, începe cu educația financiară și înțelegerea mecanismelor psihologice care ne influențează deciziile.

„Au uitat să economisească, au uitat de buget de venituri și cheltuieli, au uitat de fond de urgență și fundamental au uitat să investească. Așa că în această etapă, cred că ascultătorii noștri și cei care ne urmăresc ar trebui să citească o carte care e fundamentală pentru a înțelege cum funcționează creierul nostru. Este vorba despre dopamina. Este acea substanță secretată de creierul nostru care ne oferă satisfacție în momentul în care achiziționăm un bun.

Gândește-te cât de departe s-au dus anumite branduri, pe care cred că le cunoaștem cu toții. Au intrat atât de subtil în manipularea creierului nostru încât prin parfumurile pe care le folosesc intern în magazine activează în creier o substanță care ne atrage să ne scoatem banul din buzunar. Și înțelegând cât de subtile sunt mecanismele de marketing și mecanismele de achiziție de bunuri, e clar că permanent suntem bombardați cu dorințe”, a explicat Chirilă.

În altă ordine de idei, el afirmă că singura cale de a evita capcanele dorințelor nejustificate este controlul conștient al banilor: bugetarea în detaliu, respectarea unui fond de urgență și investițiile constante.