Wall Street, în cădere liberă după ce Trump a amenințat China cu „o creștere masivă” a tarifelor

Acțiunile au înregistrat o scădere decisivă vineri, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu majorarea tarifelor vamale pentru China, acuzând țara că „devine foarte ostilă” prin restricțiile impuse asupra metalelor rare, o resursă cheie pentru industriile tehnologice și de apărare.

Vânzarea acțiunilor s-a accelerat spre finalul zilei, indicele Dow Jones Industrial Average înregistrând o scădere de 802 puncte, sau 1,7%, conform CNBC.

Indicele S&P 500 a pierdut 2,4%, în timp ce indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 3,2%. Înainte de comentariile lui Trump, acțiunile erau în creștere semnificativă, indicele Nasdaq atingând un nou maxim istoric.

„Urma să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum se pare că nu mai există niciun motiv să fac acest lucru”, a declarat Trump, într-o postare pe Truth Social.

„Una dintre politicile pe care le luăm în calcul în acest moment este o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chinezești care intră în Statele Unite ale Americii”.

Trump a acuzat China că ține lumea „captivă” folosindu-se de resursele sale de metale rare. La începutul acestei săptămâni, China a înăsprit controlul asupra pieței, impunând entităților străine să obțină o licență de la Beijing pentru a exporta orice produs care conține metale rare în valoare de 0,1% sau mai mult din valoarea mărfurilor.

„Așteptările privind un acord comercial cu China tocmai au fost spulberate”, a declarat Jeff Kilburg, fondatorul KKM Financial.

„Cei care vor să obțină profituri sunt în plină forță”.

Acțiunile companiilor tehnologice care au cel mai mult de pierdut din deteriorarea relațiilor comerciale cu China au condus vineri la o vânzare rapidă. Nvidia a pierdut peste 3%, în timp ce AMD a scăzut cu peste 6% și Tesla cu peste 4%. Între timp, petrolul brut american a scăzut, pe măsură ce investitorii au devenit din ce în ce mai îngrijorați că tarifele mai mari ar putea afecta în cele din urmă cererea.

„Nu este surprinzător să vedem că acțiunile legate de tehnologie au înregistrat astăzi cele mai mari scăderi, deoarece acestea au o expunere semnificativă față de China, atât în ceea ce privește producția, cât și ca client important”, a declarat Art Hogan, strateg șef de piață la B. Riley Wealth, pentru CNBC.

„În mod evident, relația noastră cu a doua cea mai mare economie din lume tocmai a devenit mai dificilă”, a spus el.

Regresul în relația cu China a survenit în contextul în care blocajul guvernamental din SUA a ajuns vineri la a zecea zi, alimentând sentimentul pesimist de la sfârșitul săptămânii. Senatul a eșuat pentru a șaptea oară joi să adopte propunerile contradictorii de finanțare provizorie care ar fi pus capăt blocajului. În acest moment, nu există semne că republicanii și democrații au înregistrat progrese semnificative în negocieri.

Odată cu continuarea închiderii, concedierile angajaților federali „au început”, a declarat vineri Russell Vought, șeful bugetului administrației Trump, într-o postare pe rețelele sociale.

Scăderile de vineri au șters câștigurile S&P 500 din această săptămână. Indicele de referință era acum pe cale să piardă mai mult de 1% în această perioadă. Nasdaq și Dow se îndreptau, de asemenea, către o pierdere săptămânală de peste 1% și, respectiv, peste 2%.

Cu toate acestea, UBS rămâne optimist privind piața bull, care se apropie de aniversarea a trei ani. „Acum trei ani, actuala piață bull a apărut din piața bear precedentă”, a declarat Burkhard Varnholt, consilier senior pe piețele financiare la UBS Switzerland AG.