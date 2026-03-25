115 milioane de euro pentru inovare flexibilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE)

Acest instrument-pilot este menit să accelereze dezvoltarea și testarea, precum și adoptarea de către piață a inovațiilor disruptive în domeniul apărării, cum ar fi inteligența artificială, tehnologiile cuantice sau dronele, punând accentul pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv a start-upurilor și a întreprinderilor în curs de extindere.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat că succesul pe câmpul de luptă depinde acum de cicluri scurte de inovare, și anume de capacitatea de a dezvolta, de a testa și de a implementa noi tehnologii și soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor în doar câteva săptămâni sau luni, mai degrabă decât în ani de zile. Războaiele moderne trec printr-o transformare digitală și tehnologică rapidă, iar AGILE este conceput pentru actorii din domeniul „noii apărări” – start-upurile și inovatorii din sectorul tehnologic care se mișcă foarte rapid.

Pentru a le sprijini, programul va oferi o finanțare mai rapidă și mai flexibilă pentru companiile individuale și va permite implementarea inovațiilor cât mai repede posibil. AGILE va urmări să funcționeze cu un termen fără precedent pentru acordarea granturilor de doar patru luni și ca tehnologiile să ajungă la forțele de apărare în 1-3 ani.

AGILE va sprijini între 20 și 30 de proiecte, oferind până la 100% finanțare pentru toate costurile eligibile. De asemenea, va include o clauză retroactivă pentru companii care pot solicita rambursarea cheltuielilor suportate cu până la trei luni înainte de închiderea cererii de candidaturi, pentru a facilita inovarea rapidă.

Programul de lucru va acoperi două tipuri principale de activități: dezvoltarea, în funcție de misiune, a unor produse și tehnologii de apărare disruptive și livrarea pe piață prin sprijinirea soluțiilor de apărare pentru a ajunge pe piețele reale.

Acesta va fi pe deplin aliniat cu cele mai presante nevoi ale statelor membre ale UE și va asigura că apărarea europeană nu este doar inovatoare, ci și pregătită să răspundă oricărei amenințări în orice moment.