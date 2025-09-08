Accident grav în Cehia: Un autobuz cu elevi de liceu s-a răsturnat în Munții Beskydy

Un autobuz plin cu elevi de liceu s-a răsturnat luni dimineață în Munții Beskydy, nu departe de stațiunea turistică Ski Park Grun. Elevii erau în drum spre această destinație, pentru un sejur de adaptare – un fel de tabără pentru socializare, obișnuită la început de an școlar în Cehia. Incidentul s-a soldat cu 34 de răniți, dar, din fericire, însă toți răniții sunt în afara oricărui pericol, potrivit televiziunii naționale cehe.

Șoferul a fost testat negativ pentru alcool

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:30, când șoferul autobuzului a ieșit de pe carosabil și a lovit un stâlp de electricitate, după care vehiculul s-a răsturnat pe o parte. Potrivit poliției, o defecțiune tehnică ar putea fi una dintre cauzele posibile ale accidentului, iar autobuzul va fi supus unei expertize amănunțite.

Testul de alcoolemie efectuat șoferului a fost negativ, însă ancheta continuă sub suspiciunea de punere în pericol public din neglijență.

Doar trei răniți grav

Toate structurile Sistemului Integrat de Salvare ceh – pompieri, echipaje de ambulanță și poliție, au fost mobilizate rapid la fața locului pentru acordarea primului ajutor: În total, 34 de persoane au primit îngrijiri medicale, dintre care 32 sunt elevi și 2 adulți.

Răniții au fost transportați la mai multe unități medicale. Trei dintre victime au suferit răni grave, două au fost rănite moderat, iar restul au avut leziuni ușoare.

Elevii, în stare de șoc după accident

În autobuz se aflau elevi liceu din orașul Ostrava, potrivit directorului Ski Park Gruň, Kemal Rušitovič, care îi aștepta în tabără. Deși unii dintre ei au fost răniți în urma accidentului, starea generală a acestora este stabilă, majoritatea aflându-se însă în stare de șoc.

Pentru sprijin emoțional imediat, la fața locului au fost mobilizate echipe post-traumatice din cadrul serviciilor de urgență, iar o unitate de recunoaștere a fost trimisă din partea Grupării de Salvare a Pompierilor din Hlucin ca să recupereze și să transporte autobuzul răsturnat.