Administrația Trump caută modalități de a prelua controlul asupra memorialului 9/11 din New York

Memorialul are două bazine comemorative înconjurate de cascade și parapete cu numele celor care și-au pierdut viața în atacurile din 11 septembrie 2001, dar și un muzeu subteran. De la deschiderea pentru public în 2014, piața memorială și muzeul au fost administrate de o organizație caritabilă publică, prezidată în prezent de fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg, un critic frecvent al lui Trump, scrie Associated Press (AP).

Casa Albă a confirmat faptul că administrația a purtat „discuții preliminare exploratorii” în privința preluării controlului, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Oficialii de la memorialul și muzeul 9/11 spun însă că, în conformitate cu legile actuale, guvernul federal nu poate prelua unilateral controlul asupra sitului, întrucât se află pe un teren deținut de Autoritatea Portuară din New York și New Jersey.

De-a lungul anilor, memorialul și muzeul au fost ținta criticilor din partea unor membri ai comunității numeroase a familiilor victimelor din 11 septembrie 2001, unii dintre aceștia criticând prețul biletelor sau solicitând modificări în structura expozițiilor muzeului. Anul trecut, muzeul a generat venituri de peste 93 de milioane de dolari și a cheltuit aproximativ 84 de milioane de dolari.

În urma atacurilor asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie 2001, aproape 3.000 de persoane au fost ucise. Dintre acestea, peste 2.700 dintre aceste victime au pierit în prăbușirea în flăcări a turnurilor gemene ale centrului comercial.